القابضة الكويتية تعلن تفاصيل إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“القابضة المصرية الكويتية”، عن تنفيذ إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة لها أمس الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، أنه تم كامل ملكية الأسهم المملوكة للشركة“العالمية للاستثمارات المالية” التابعة في رأسمال الشركة الوطنية للغاز“ناتجاس” إلى شركة“نات إنرجي بي في” التابعة.

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وأشارت إلى أن نقل الملكية لن يؤثر على الملكية غير المباشر للقابضة المصرية الكويتية في رأسمال“ناتجاس”.

كما نقلت ملكية كامل الأسهم المملوكة للشركة الوطنية للطاقة“نات إنرجي” والشركة الوطنية للغاز“ناتجاس” وشركة“EKHN B.V” التابعة في رأسمال الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء“كهربا” إلى شركة“كهرباء بي في” التابعة.

وأوضحت أن نقل الملكية لن يؤثر على الملكية غير المباشرة في القابضة المصرية الكويتية في رأسمال شركة“كهرباء”.

وكانت أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن نقل كامل ملكية الأسهم المملوكة للشركة العالمية للاستثمارات المالية التابعة- في رأس مال شركة“سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك” إلى شركة تابعة أخرى.

وأوضحت الشركة، أنه تم نقل ملكية أسهم العالمية للاستثمارات في رأس مال سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك إلى شركة سبريا كميكالز بي في.

وأضافت أن نقل الملكية بما لا يؤثر على الملكية غير المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك.

وأشارت إلى أن الإجراء في إطار إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة.

وكانت توقعت شركة القابضة الكويتية، بدء الإنتاج من البئر الثانية بمنطقة ATON-1 بحقل شمال سيناء البحري في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن استثماراتها في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء البحري وصلت إلى 247 مليون دولار منذ عام 2017، لافتة إلى إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 212 مليار قدم مكعبة.

وأضافت أنه تم بدء الإنتاج من البئر الأولى بمنطقة“KSE-2” في يونيو الماضي.

واتفقت الشركة مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول التابعة والتي تمتلك منطقة امتيار شمال سيناء البحرية وتحويل منطقة البحث إلى عقد تنمية.

وكانت كشفت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن بدء تشغيل مصانع شركة“الإسكندرية للأسمدة” التابعة لها، بعد عودة إمداد وانتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة.

وارتفعت أرباح شركة القابضة المصرية الكويتية، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 71.97 مليون دولار، مقارنة بربح 71.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2023.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 180.3 مليون دولار، مقابل 215 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023.