القابضة الكويتية تعلن تفاصيل إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“القابضة المصرية الكويتية”، عن تنفيذ إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة لها أمس الثلاثاء.
وأوضحت الشركة، أنه تم نقل كامل ملكية الأسهم المملوكة للشركة“العالمية للاستثمارات المالية” التابعة في رأسمال الشركة الوطنية للغاز“ناتجاس” إلى شركة“نات إنرجي بي في” التابعة.
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وأشارت إلى أن نقل الملكية لن يؤثر على الملكية غير المباشر للقابضة المصرية الكويتية في رأسمال“ناتجاس”.
كما نقلت ملكية كامل الأسهم المملوكة للشركة الوطنية للطاقة“نات إنرجي” والشركة الوطنية للغاز“ناتجاس” وشركة“EKHN B.V” التابعة في رأسمال الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء“كهربا” إلى شركة“كهرباء بي في” التابعة.
وأوضحت أن نقل الملكية لن يؤثر على الملكية غير المباشرة في القابضة المصرية الكويتية في رأسمال شركة“كهرباء”.
وكانت أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن نقل كامل ملكية الأسهم المملوكة للشركة العالمية للاستثمارات المالية التابعة- في رأس مال شركة“سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك” إلى شركة تابعة أخرى.
وأوضحت الشركة، أنه تم نقل ملكية أسهم العالمية للاستثمارات في رأس مال سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك إلى شركة سبريا كميكالز بي في.
وأضافت أن نقل الملكية بما لا يؤثر على الملكية غير المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك.
وأشارت إلى أن الإجراء في إطار إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة.
وكانت توقعت شركة القابضة الكويتية، بدء الإنتاج من البئر الثانية بمنطقة ATON-1 بحقل شمال سيناء البحري في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضحت الشركة أن استثماراتها في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء البحري وصلت إلى 247 مليون دولار منذ عام 2017، لافتة إلى إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 212 مليار قدم مكعبة.
وأضافت أنه تم بدء الإنتاج من البئر الأولى بمنطقة“KSE-2” في يونيو الماضي.
واتفقت الشركة مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول التابعة والتي تمتلك منطقة امتيار شمال سيناء البحرية وتحويل منطقة البحث إلى عقد تنمية.
وكانت كشفت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن بدء تشغيل مصانع شركة“الإسكندرية للأسمدة” التابعة لها، بعد عودة إمداد وانتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة.
وارتفعت أرباح شركة القابضة المصرية الكويتية، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 71.97 مليون دولار، مقارنة بربح 71.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2023.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 180.3 مليون دولار، مقابل 215 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023.
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