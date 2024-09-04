تباطؤ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس مع تسريح الشركات للعمالة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس، لكنه واصل النمو للشهر الـ19 على التوالي، في حين اضطرت الشركات لخفض مستويات التوظيف في ظل مخاوف ارتفاع التكاليف.
وحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن“إس آند بي جلوبال”، انخفض مؤشر“كايشين” لمديري المشتريات بالقطاع الخدمي الصيني إلى 51.6 نقطة في أغسطس من 52.1 نقطة في يوليو، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يناير من عام 2023.
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وأشارت البيانات إلى استمرار نمو نشاط الأعمال الجديدة في أغسطس، مع ظهور مؤشرات على مواجهة الشركات ضغوطاً فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية في ظل تراكم الأعمال المؤجلة، لكنها اضطرت لخفض مستويات التوظيف إثر مخاوف ارتفاع التكاليف.
حيث رصدت“إس آند بي جلوبال” ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط أسعار مدخلات الإنتاج وبأعلى وتيرة في أكثر من عام، لكن الشركات لم ترفع أسعار البيع حتى مع تحسن ثقتها بشأن بيئة الأعمال.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634392
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