تباطؤ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس مع تسريح الشركات للعمالة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس، لكنه واصل النمو للشهر الـ19 على التوالي، في حين اضطرت الشركات لخفض مستويات التوظيف في ظل مخاوف ارتفاع التكاليف.

وحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن“إس آند بي جلوبال”، انخفض مؤشر“كايشين” لمديري المشتريات بالقطاع الخدمي الصيني إلى 51.6 نقطة في أغسطس من 52.1 نقطة في يوليو، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يناير من عام 2023.

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وأشارت البيانات إلى استمرار نمو نشاط الأعمال الجديدة في أغسطس، مع ظهور مؤشرات على مواجهة الشركات ضغوطاً فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية في ظل تراكم الأعمال المؤجلة، لكنها اضطرت لخفض مستويات التوظيف إثر مخاوف ارتفاع التكاليف.

حيث رصدت“إس آند بي جلوبال” ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط أسعار مدخلات الإنتاج وبأعلى وتيرة في أكثر من عام، لكن الشركات لم ترفع أسعار البيع حتى مع تحسن ثقتها بشأن بيئة الأعمال.

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