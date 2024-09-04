تنمية للاستثمار تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 28.46% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت شركة“تنمية للاستثمار العقاري”، وجود أحداث جوهرية تبرر ارتفاع سعر السهم مؤخرًا.
جاء ذلك في بيان للشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ارتفاع سعر السهم خلال الفترة منذ 29 أغسطس الجاري بنسبة 28.46%.
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تلقت شركة تنمية للاستثمار العقاري، مطالب برسوم حكومية على أحد قطع الأراضي المملوكة للشركة في المنطقة الصناعية بوادي حوف حلوان والبالغ مساحتها 100 ألف متر مربع.
وأوضحت الشركة أن المطالبة بقيمة 72.2 مليون جنيه تسدد على 8 أقساط سنوية متساوية، وذلك للسير في إجراءات إصدار تراخيص البناء لمشروع مجمع صناعي ومخازن.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة تنمية للاستثمار العقاري بشأن زيادة رأسمال الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 121.25 مليون جنيه إلى 145.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.25 مليون جنيه موزعة على 24.25 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وسيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي، بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكانت قررت شركة تنمية للاستثمار العقاري، تعديل مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام الماضي، ليتضمن إجراء توزيع مجاني بمقدار سهم لكل 5 أسهم.
وتمول الزيادة من أرباح العام الماضي والمرحلة الظاهرة في القوائم المالية 2023.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 121.25 مليون جنيه ليصبح 145.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.25 مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم 1 جنيه.
وكانت الجمعية العامة العادية لتنمية للاستثمار العقاري، قررت ترحيل أرباح العام الماضي بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، على أن يعرض على مجلس الإدارة في أول انعقاد مقترح المساهمين بتوزيع مجاني بواقع 1 سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية تمول من حساب الأرباح المرحلة والعام.
وحققت الشركة صافي ربح 18.67 مليون جنيه خلال 2023، مقابل صافي ربح 27.98 مليون جنيه من تاريخ التأسيس في الفترة من 26 يناير 2021، وحتى 31 ديسمبر 2022.
وتراجعت الإيرادات خلال 2023 لتصل 20.18 مليون جنيه، مقابل 43.17 مليون جنيه من تاريخ التأسيس في الفترة من 26 يناير 2021، وحتى 31 ديسمبر 2022.
وكانت أقرت البورصة المصرية بدء التداول علي أسهم الشركة بعد تقسيمها أفقياً إلى شركتين هما شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- إيكون (شركة قاسمة) وشركة تنمية للاستثمار العقاري (شركة منقسمة).
وأضاف عبدالحميد لـ”البورصة”، أن القوائم المالية للشركة قد تأثرت بنقل بعض الأصول لشركة تنمية للاستثمار العقاري حيث تم نقل أصول عقارية من“إيكون” إليها تتمثل في 13 قطعة أرض علي مساحة تتجاوز 167 ألف متر،
فضلاً عن 5 وحدات إدارية في كايروفيستيفال سيتي ما زالت تحت الإنشاء، وكذلك حصة إيكون في شركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية المقدرة بـ75% والتي تم نقلها إلي شركة“تنمية” بعد الانقسام.
هذا وقد أظهرت القوائم المالية لشركة تنمية للاستثمار العقاري أنها قامت بتأجير جزء من الأراضي التي آلت إليها من عملية الانقسام.
وتدرس شركة تنمية للاستثمار العقاري إنشاء مشروع عقاري عبارة عن منطقة لوجيستية صناعية علي مساحة 108 آلاف متر، باستثمارات تصل إلي 350 مليون جنيه، وفقًا لتقرير الافصاح بغرض بدء التداول.
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