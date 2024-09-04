تنمية للاستثمار تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 28.46% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركة“تنمية للاستثمار العقاري”، وجود أحداث جوهرية تبرر ارتفاع سعر السهم مؤخرًا.

جاء ذلك في بيان للشركة ردًا على استفسارات حول ارتفاع سعر السهم خلال الفترة منذ 29 أغسطس الجاري بنسبة 28.46%.

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تلقت شركة تنمية للاستثمار العقاري، مطالب برسوم حكومية على أحد قطع الأراضي المملوكة للشركة في المنطقة الصناعية بوادي حوف حلوان والبالغ مساحتها 100 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة أن المطالبة بقيمة 72.2 مليون جنيه تسدد على 8 أقساط سنوية متساوية، وذلك للسير في إجراءات إصدار تراخيص البناء لمشروع مجمع صناعي ومخازن.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة تنمية للاستثمار العقاري بشأن زيادة رأسمال الشركة.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 121.25 مليون جنيه إلى 145.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.25 مليون جنيه موزعة على 24.25 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وسيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي، بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكانت قررت شركة تنمية للاستثمار العقاري، تعديل مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام الماضي، ليتضمن إجراء توزيع مجاني بمقدار سهم لكل 5 أسهم.

وتمول الزيادة من أرباح العام الماضي والمرحلة الظاهرة في القوائم المالية 2023.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 121.25 مليون جنيه ليصبح 145.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.25 مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم 1 جنيه.

وكانت الجمعية العامة العادية لتنمية للاستثمار العقاري، قررت ترحيل أرباح العام الماضي بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، على أن يعرض على مجلس الإدارة في أول انعقاد مقترح المساهمين بتوزيع مجاني بواقع 1 سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية تمول من حساب الأرباح المرحلة والعام.

وحققت الشركة صافي ربح 18.67 مليون جنيه خلال 2023، مقابل صافي ربح 27.98 مليون جنيه من تاريخ التأسيس في الفترة من 26 يناير 2021، وحتى 31 ديسمبر 2022.

وتراجعت الإيرادات خلال 2023 لتصل 20.18 مليون جنيه، مقابل 43.17 مليون جنيه من تاريخ التأسيس في الفترة من 26 يناير 2021، وحتى 31 ديسمبر 2022.

وكانت أقرت البورصة المصرية بدء التداول علي أسهم الشركة بعد تقسيمها أفقياً إلى شركتين هما شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- إيكون (شركة قاسمة) وشركة تنمية للاستثمار العقاري (شركة منقسمة).

وأضاف عبدالحميد لـ”البورصة”، أن القوائم المالية للشركة قد تأثرت بنقل بعض الأصول لشركة تنمية للاستثمار العقاري حيث تم نقل أصول عقارية من“إيكون” إليها تتمثل في 13 قطعة أرض علي مساحة تتجاوز 167 ألف متر،

فضلاً عن 5 وحدات إدارية في كايروفيستيفال سيتي ما زالت تحت الإنشاء، وكذلك حصة إيكون في شركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية المقدرة بـ75% والتي تم نقلها إلي شركة“تنمية” بعد الانقسام.

هذا وقد أظهرت القوائم المالية لشركة تنمية للاستثمار العقاري أنها قامت بتأجير جزء من الأراضي التي آلت إليها من عملية الانقسام.

وتدرس شركة تنمية للاستثمار العقاري إنشاء مشروع عقاري عبارة عن منطقة لوجيستية صناعية علي مساحة 108 آلاف متر، باستثمارات تصل إلي 350 مليون جنيه، وفقًا لتقرير الافصاح بغرض بدء التداول.