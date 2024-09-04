تراجع الأسهم الأوروبية مع تدهور أداء قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمصارف

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعرض قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمصارف لخسائر بسبب الأداء السلبي للسوق الأمريكية يوم أمس، ومخاوف اضطراب الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الأمريكي والصيني.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.05% إلى 514 نقطة في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت القاهرة، مع هبوط أسهم التكنولوجيا 2.5%، وقطاعي السيارات والمصارف 1.3% لكل منهما.

موضوعاتالصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية لـ”السياحة العلاجية” “أوبن إيه آي” تدرس التحول لنموذج أعمال يعتمد على الربحية قطاع أشباه الموصلات في آسيا يتكبد خسائر حادة بفعل هبوط سهم“إنفيديا”

وتراجع كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.73% إلى 8237 نقطة، و”داكس” الألماني 0.81% إلى 18594 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.81% إلى 7513 نقطة.

وتسببت بيانات رسمية صدرت أمس أشارت إلى استمرار انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لمدة 5 أشهر على التوالي في أغسطس؛ في عودة مخاوف ركود اقتصاد الولايات المتحدة للواجهة، وبالتالي اضطراب الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد آخر، هبط سهم“كومرتس بنك” الألماني بنسبة 2.14% إلى 12.81 يورو، بعدما أفادت وكالة“بلومبرج” في تقرير بأن حكومة البلاد تُخطط لبيع ما يتراوح بين 3% و5% من أسهم المصرف.

وتمتلك الحكومة الألمانية حصة تبلغ قرابة 16.5% من أسهم البنك، وتحاول الاستفادة من انتعاش سعره في الآونة الأخيرة للتخارج منه بعد إنقاذه من الإفلاس قبل حوالي 10 سنوات، حسبما ورد في التقرير.

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