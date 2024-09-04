تراجع الأسهم الأوروبية مع تدهور أداء قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمصارف

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعرض قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمصارف لخسائر بسبب الأداء السلبي للسوق الأمريكية يوم أمس، ومخاوف اضطراب الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الأمريكي والصيني.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.05% إلى 514 نقطة في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت القاهرة، مع هبوط أسهم التكنولوجيا 2.5%، وقطاعي السيارات والمصارف 1.3% لكل منهما.
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وتراجع كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.73% إلى 8237 نقطة، و”داكس” الألماني 0.81% إلى 18594 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.81% إلى 7513 نقطة.
وتسببت بيانات رسمية صدرت أمس أشارت إلى استمرار انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لمدة 5 أشهر على التوالي في أغسطس؛ في عودة مخاوف ركود اقتصاد الولايات المتحدة للواجهة، وبالتالي اضطراب الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد آخر، هبط سهم“كومرتس بنك” الألماني بنسبة 2.14% إلى 12.81 يورو، بعدما أفادت وكالة“بلومبرج” في تقرير بأن حكومة البلاد تُخطط لبيع ما يتراوح بين 3% و5% من أسهم المصرف.
وتمتلك الحكومة الألمانية حصة تبلغ قرابة 16.5% من أسهم البنك، وتحاول الاستفادة من انتعاش سعره في الآونة الأخيرة للتخارج منه بعد إنقاذه من الإفلاس قبل حوالي 10 سنوات، حسبما ورد في التقرير.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634388
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