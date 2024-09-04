قطاع أشباه الموصلات في آسيا يتكبد خسائر حادة بفعل هبوط سهم إنفيديا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات والشركات المرتبطة به في آسيا بصورة حادة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إثر الخسارة التي تكبدها سهم“إنفيديا” الأمريكية يوم أمس في ظل أنباء حول تحقيق السلطات مع الشركة بسبب ممارسات احتكارية، فضلاً عن مخاوف ركود اقتصاد
الولايات المتحدة.
وتربط شركات أشباه الموصلات في آسيا علاقات وثيقة مع نظيرتها“إنفيديا”، سواء فيما يتعلق بتوريد الرقائق للشركة الأمريكية، أو صناعة أشباه الموصلات لصالحها بنظام التعاقد.
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وهبط سهم“إنفيديا” بنسبة 9.55% إلى 108 دولارات في نهاية جلسة الأمس في وول ستريت، بعدما أفادت وكالة“بلومبرج” في تقرير بأن السلطات الأمريكية طلبت من صانعة الرقائق تزويدها بمعلومات ضمن جهود لجمع أدلة على انتهاك الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار.
وأدى ذلك إلى هبوط سهم“سامسونج” الكورية الجنوبية 3.31% إلى 70100 وون كوري جنوبي، وكذلك سهم نظيرتها“إس كيه هاينكس” بنسبة 7.61% إلى 155500 وون، إذ تزود الشركتان“إنفيديا” برقائق ذاكرة الوصول العشوائي ذات النطاق الترددي العالي.
وفي اليابان، تراجع سهم“طوكيو إلكترون” 8.71% إلى 22955 يناً، وانخفض سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” 7.65% إلى 6135 يناً، وهبط سهم مجموعة“سوفت بنك” التي تستثمر بقطاع أشباه الموصلات 8.30% إلى 7733 يناً.
وفي تايوان، فقد سهم“تي إس إم سي” 5.43% من قيمته ليسجل 889 دولاراً تايوانياً، وتراجع سهم“فوكسكون” بنسبة 2.97% إلى 179.50 دولار تايواني.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634387
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