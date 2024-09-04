قطاع أشباه الموصلات في آسيا يتكبد خسائر حادة بفعل هبوط سهم إنفيديا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات والشركات المرتبطة به في آسيا بصورة حادة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إثر الخسارة التي تكبدها سهم“إنفيديا” الأمريكية يوم أمس في ظل أنباء حول تحقيق السلطات مع الشركة بسبب ممارسات احتكارية، فضلاً عن مخاوف ركود الولايات المتحدة.

وتربط شركات أشباه الموصلات في آسيا علاقات وثيقة مع نظيرتها“إنفيديا”، سواء فيما يتعلق بتوريد الرقائق للشركة الأمريكية، أو صناعة أشباه الموصلات لصالحها بنظام التعاقد.

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وهبط سهم“إنفيديا” بنسبة 9.55% إلى 108 دولارات في نهاية جلسة الأمس في وول ستريت، بعدما أفادت وكالة“بلومبرج” في تقرير بأن السلطات الأمريكية طلبت من صانعة الرقائق تزويدها بمعلومات ضمن جهود لجمع أدلة على انتهاك الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وأدى ذلك إلى هبوط سهم“سامسونج” الكورية الجنوبية 3.31% إلى 70100 وون كوري جنوبي، وكذلك سهم نظيرتها“إس كيه هاينكس” بنسبة 7.61% إلى 155500 وون، إذ تزود الشركتان“إنفيديا” برقائق ذاكرة الوصول العشوائي ذات النطاق الترددي العالي.

وفي اليابان، تراجع سهم“طوكيو إلكترون” 8.71% إلى 22955 يناً، وانخفض سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” 7.65% إلى 6135 يناً، وهبط سهم مجموعة“سوفت بنك” التي تستثمر بقطاع أشباه الموصلات 8.30% إلى 7733 يناً.

وفي تايوان، فقد سهم“تي إس إم سي” 5.43% من قيمته ليسجل 889 دولاراً تايوانياً، وتراجع سهم“فوكسكون” بنسبة 2.97% إلى 179.50 دولار تايواني.

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