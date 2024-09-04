الدولية للمحاصيل تربح 518.9 مليون جنيه خلال 2023-2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

موضوعات“تنمية للاستثمار” تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 28.46% “القابضة الكويتية” تعلن تفاصيل إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة توقف التداولات على سهم“ماكرو”

وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.

ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.

وتدرس شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في تأسيس شركة أغراضها استصلاح واستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية والاستثمار الزراعي والاستزراع السمكي والانتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية.

وأضافت الشركة أن رأس المال لم يتم تحديده بعد وكذلك نسبة المساهمة، لافتة إلى وجود لجنة مشكلة لدراسة تمويل تأسيس الشركة.