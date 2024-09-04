الدولية للمحاصيل تربح 518.9 مليون جنيه خلال 2023-2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.
ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.
وتدرس شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في تأسيس شركة أغراضها استصلاح واستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية والاستثمار الزراعي والاستزراع السمكي والانتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية.
وأضافت الشركة أن رأس المال لم يتم تحديده بعد وكذلك نسبة المساهمة، لافتة إلى وجود لجنة مشكلة لدراسة تمويل تأسيس الشركة.
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