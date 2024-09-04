أوبن إيه آي تدرس التحول لنموذج أعمال يعتمد على الربحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس شركة“أوبن إيه آي” الأمريكية مطورة تطبيق“شات جي بي تي” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التحول لنموذج أعمال يستهدف الربحية لجذب مستثمرين جدد من بينهم“إنفيديا” و”آبل” و”مايكروسوفت”، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” في تقرير.
وأوضحت الصحيفة، أن الهيكل الحالي لأعمال الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعتمد على إصدار حقوق ملكية للمستثمرين مقابل ضخ الأموال، إذ تأسست“أوبن إيه آي” في عام 2015 على أنها شركة غير هادفة للربح.
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ورغم إعلان الشركة هيكل أعمالها محدود الربحية للعامة بعد ذلك في عام 2019، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً حينها بشأن الحفاظ على هذا النمط، وباتت تفكر في التحول لنموذج ربحي وفق ما أوردته الصحيفة.
وقال متحدث رسمي باسم“أوبن إيه آى” في تصريح لموقع“كوارتز”، إن الشركة تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي لإفادة الجميع، لكنها تعمل بالتعاون مع مجلس إدارتها على ضمان تمتع الشركة بأفضل وضع يمكنها من النجاح في مهمتها.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة في ظل أنباء متداولة تفيد بأن“أوبن إيه آى” تجري مباحثات لجمع تمويلات جديدة بمليارات الدولارات من داعمين رئيسيين لها، مثل“إنفيديا” و”مايكروسوفت” و”آبل”.
وذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن شركة رأس المال الاستثماري“ثرايف كابيتال” تقود جولة التمويل باستثمار يناهز مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن الجولة قد ترفع تقييم“أوبن إيه آي” لأكثر من 100 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634385
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