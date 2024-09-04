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أوبن إيه آي تدرس التحول لنموذج أعمال يعتمد على الربحية

9/4/2024 4:50:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس شركة“أوبن إيه آي” الأمريكية مطورة تطبيق“شات جي بي تي” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التحول لنموذج أعمال يستهدف الربحية لجذب مستثمرين جدد من بينهم“إنفيديا” و”آبل” و”مايكروسوفت”، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” في تقرير.

وأوضحت الصحيفة، أن الهيكل الحالي لأعمال الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعتمد على إصدار حقوق ملكية للمستثمرين مقابل ضخ الأموال، إذ تأسست“أوبن إيه آي” في عام 2015 على أنها شركة غير هادفة للربح.

موضوعات متعلقة قطاع أشباه الموصلات في آسيا يتكبد خسائر حادة بفعل هبوط سهم“إنفيديا” تراجع الأسهم الأوروبية مع تدهور أداء قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمصارف تباطؤ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس مع تسريح الشركات للعمالة

ورغم إعلان الشركة هيكل أعمالها محدود الربحية للعامة بعد ذلك في عام 2019، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً حينها بشأن الحفاظ على هذا النمط، وباتت تفكر في التحول لنموذج ربحي وفق ما أوردته الصحيفة.

وقال متحدث رسمي باسم“أوبن إيه آى” في تصريح لموقع“كوارتز”، إن الشركة تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي لإفادة الجميع، لكنها تعمل بالتعاون مع مجلس إدارتها على ضمان تمتع الشركة بأفضل وضع يمكنها من النجاح في مهمتها.

وتأتي هذه المعلومات الجديدة في ظل أنباء متداولة تفيد بأن“أوبن إيه آى” تجري مباحثات لجمع تمويلات جديدة بمليارات الدولارات من داعمين رئيسيين لها، مثل“إنفيديا” و”مايكروسوفت” و”آبل”.

وذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن شركة رأس المال الاستثماري“ثرايف كابيتال” تقود جولة التمويل باستثمار يناهز مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن الجولة قد ترفع تقييم“أوبن إيه آي” لأكثر من 100 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN04092024000202011048ID1108634385

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