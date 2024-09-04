هيئة الأسرى: تنكيل وتعذيب وحرب انتقامية مستمرة بحق معتقلي النقب

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الوضع ما زال سيئا في سجن "النقب"، والعقوبات الانتقامية بحق مفروضة بقوة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، بعد زيارة محاميها للسجن خلال اليومين الماضيين، أن إدارة سجون الاحتلال تشن حربا نفسية وجسدية بحقهم، تحت ذرائع وهمية، وبلا مبررات، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف، والمواثيق الدولية والإنسانية كافة.

وفي هذا السياق، استعرضت هيئة الأسرى جملة من الإجراءات التنكيلية المفروضة على معتقلي سجن "النقب"، ومنها:

يتعرض المعتقلون بشكل مستمر للضرب الشديد والإهانات.

انتشار واسع للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي وأمراض البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة، والحرمان من الطعام والعلاج.

الطعام سيئ كما ونوعا، فالوجبة المقدمة لـ10 معتقلين لا تكفي إلا في الواقع لمعتقل واحد، كما أن جودة الطعام رديئة، فغالبا ما يكون باردا ورائحته كريهة، علما أن بعض المعتقلين فقدوا أوزانهم.

إهمال طبي كبير ومتعمد بحق المعتقلين، فلا علاج ولا فحوصات.

الحرمان من الفورة والكانتينا.

زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة.

منذ بداية الحرب لم يبدل المعتقلون ملابسهم، فهم لا يملكون إلا ما يرتدونه.

زيارة الأهل والتواصل معهم هاتفيا ممنوعة بشكل مطلق.

وحمّلت الهيئة المسؤولية الكاملة للاحتلال وإدارة سجونها عن حياة المعتقلين، داعية المؤسسات الحقوقية وأعضاء المجتمع الدولي كافة إلى التحرك الفوري للضغط على سلطة الاحتلال وإلزامها قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وضمان حقوقهم كافة.