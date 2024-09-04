شؤون اللاجئين ووزارة شؤون القدس تبحثان الرأي القانوني والسياسي لاستهداف معهد قلنديا للتدريب المهني

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام /PNN / بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، وعطفاً على تأشيرة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، عقدت دائرة شؤون اللاجئين ووزارة شؤون القدس اجتماعاً لبحث التقديرات القانونية والسياسية، لاستهداف سلطات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا، ومحاولات اخلائه، وذلك بحضور وكيل وزارة شؤون القدس الدكتور سعيد يقين والمستشار القانوني إسحاق حجازي.
وناقش الاجتماع تداعيات وخطورة استهداف بلدية الاحتلال لمعهد قلنديا المهني، من خلال اصدار ما يسمى "بدائرة أراضي إسرائيل" قرار بمطالبة الاونروا بإخلاء معهد التدريب المهني الواقع قرب مخيم قلنديا / حي المطار، ودفع رسوم اشغاله بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل، بعد تحريض وطلب رسمي من نائب رئيس بلدية الاحتلال المدعو "آريه كينغ" تحت ذريعة أن الأرض المقام عليها المعهد لا تتبع للأونروا وانهما تتبع لما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل.
وأكد المجتمعون على تكثيف الجهود، وانشاء خلية أزمة من عدة أطراف لبحث الابعاد السياسية والقانونية لأزمة المعهد، والحاجة الى مكاشفة ومواجهة جريئة للحصول على استنتاجات تفي بالغرض، إضافة الى التأكيد على ضرورة اشغال المعهد من الطلاب واحتواء عدد أكبر من المتقدمين للتعليم المهني، إضافة الى انشاء نشاطات بداخل المعهد لردع محاولات بلدية الاحتلال الباطلة بإخلائه.
وشدد المجتمعون على ان استهداف المعهد له ابعاد سياسية بحتة، وجزء من الاستهدافات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الاونروا والتي تهدف الى تقويض عملها، تمهيداً لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأوصى المجتمعون بضرورة عقد لقاء اخر واسع النطاق يضم عدد المؤسسات العامة والوحدات القانونية ذات الاختصاص لبحث تداعيات الازمة.
وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين الأستاذة ميرفت مرار المستشارة القانونية، والسيد محمد عليان مدير عام المخيمات والسيد كنعان الجمل مدير ملف الاونروا والسيد هاني الرشدي مستشار رئيس الدائرة، وعبد الكريم العجرمي مدير مكتب رئيس الدائرة.
وعن اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الدكتور راضي يعقوب، والسيد
محمد
اصلان.
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