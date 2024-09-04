شؤون اللاجئين ووزارة شؤون القدس تبحثان الرأي القانوني والسياسي لاستهداف معهد قلنديا للتدريب المهني

MENAFN - Palestine News ) رام /PNN / بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، وعطفاً على تأشيرة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، عقدت دائرة شؤون اللاجئين ووزارة شؤون القدس اجتماعاً لبحث التقديرات القانونية والسياسية، لاستهداف سلطات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا، ومحاولات اخلائه، وذلك بحضور وكيل وزارة شؤون القدس الدكتور سعيد يقين والمستشار القانوني إسحاق حجازي.

وناقش الاجتماع تداعيات وخطورة استهداف بلدية الاحتلال لمعهد قلنديا المهني، من خلال اصدار ما يسمى "بدائرة أراضي إسرائيل" قرار بمطالبة الاونروا بإخلاء معهد التدريب المهني الواقع قرب مخيم قلنديا / حي المطار، ودفع رسوم اشغاله بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل، بعد تحريض وطلب رسمي من نائب رئيس بلدية الاحتلال المدعو "آريه كينغ" تحت ذريعة أن الأرض المقام عليها المعهد لا تتبع للأونروا وانهما تتبع لما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل.

وأكد المجتمعون على تكثيف الجهود، وانشاء خلية أزمة من عدة أطراف لبحث الابعاد السياسية والقانونية لأزمة المعهد، والحاجة الى مكاشفة ومواجهة جريئة للحصول على استنتاجات تفي بالغرض، إضافة الى التأكيد على ضرورة اشغال المعهد من الطلاب واحتواء عدد أكبر من المتقدمين للتعليم المهني، إضافة الى انشاء نشاطات بداخل المعهد لردع محاولات بلدية الاحتلال الباطلة بإخلائه.

وشدد المجتمعون على ان استهداف المعهد له ابعاد سياسية بحتة، وجزء من الاستهدافات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الاونروا والتي تهدف الى تقويض عملها، تمهيداً لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوصى المجتمعون بضرورة عقد لقاء اخر واسع النطاق يضم عدد المؤسسات العامة والوحدات القانونية ذات الاختصاص لبحث تداعيات الازمة.



وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين الأستاذة ميرفت مرار المستشارة القانونية، والسيد محمد عليان مدير عام المخيمات والسيد كنعان الجمل مدير ملف الاونروا والسيد هاني الرشدي مستشار رئيس الدائرة، وعبد الكريم العجرمي مدير مكتب رئيس الدائرة.

وعن اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الدكتور راضي يعقوب، والسيد

محمد

اصلان.