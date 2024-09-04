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الاحتلال يجدد قصف عدة بلدات جنوب لبنان

9/4/2024 4:36:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال غارات استهدفت بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت بالمدفعية بلدة شبعا، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وكان الطيران الحربي قد أغار ليلا على بلدات زبقين، وياطر، وعيتا الشعب، والخيام، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

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