الاحتلال يجدد قصف عدة بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - تجدد قصف
الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية للاحتلال غارات استهدفت بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت بالمدفعية بلدة شبعا، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
وكان الطيران الحربي قد أغار ليلا على بلدات زبقين، وياطر، وعيتا الشعب، والخيام، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.
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