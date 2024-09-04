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مجدلاني: تصريحات نتنياهو حول مصر مستفزة وهدفها تقويض جهود الوساطة

9/4/2024 4:36:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن مراوغة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخداعه هدفه التهرب من التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وإطالة أمد عدوانه وتنفيذ مخططات التهجير.

وأشار مجدلاني في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن تصريحات نتنياهو الأخيرة التي حاول فيها أن يزج باسم مصر، هو استمرار في مسلسل كذبه، ومحاولة منه للهروب من الضغوط الداخلية.

ولفت إلى أن مصر قدمت وما زالت تقدم كل الإمكانيات من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه،
وكذلك دعمها المستمر لشعبنا.

وشدد مجدلاني، على أن مصر بصلابة موقفها أفشلت مخطط نتنياهو الهادف إلى تهجير أهلنا بقطاع غزة، وأنه عبر تصريحاته المدانة يحاول تحميل بعض الأطراف وخصوصا مصر مسؤولية فشله.

وحذر، من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وتبعاتها على تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وأطراف أخرى، وهو ما يسعى إليه نتنياهو وحكومته المتطرفة.

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