الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في برقا شرق رام الله
التاريخ
9/4/2024 4:36:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفة زراعية، في قرية برقا، شرق رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم غرفة زراعية على الأقل تعود لعائلة شاور.
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