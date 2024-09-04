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الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية في برقا شرق رام الله

9/4/2024 4:36:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفة زراعية، في قرية برقا، شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم غرفة زراعية على الأقل تعود لعائلة شاور.

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