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مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين في وادي الفاو ويعتدون عليهم

9/4/2024 4:36:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مسكنين يعودان للمواطن وليد كعابنة وشقيقه في تجمع وادي الفاو، واعتدوا على المواطنين، وعلى المتضامنين الأجانب.

وأضاف، أن عددا من المواطنين أصيبوا بينهم نساء وأطفال، عقب اعتداء المستعمرين عليهم بالعصي، ورشهم بغاز الفلفل.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية ومتصاعدة من قوات الاحتلال والمستعمرين، تتمثل في مداهمة مساكن المواطنين والاعتداء عليهم وترهيبهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم وممتلكاتهم.

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