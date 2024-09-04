مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين في وادي الفاو ويعتدون عليهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مسكنين يعودان للمواطن وليد كعابنة وشقيقه في تجمع وادي الفاو، واعتدوا على المواطنين، وعلى المتضامنين الأجانب.
وأضاف، أن عددا من المواطنين أصيبوا بينهم نساء وأطفال، عقب اعتداء المستعمرين عليهم بالعصي، ورشهم بغاز الفلفل.
وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية ومتصاعدة من قوات الاحتلال والمستعمرين، تتمثل في مداهمة مساكن المواطنين والاعتداء عليهم وترهيبهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم وممتلكاتهم.
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