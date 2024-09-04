سلفيت: كميل وزبيدي يطلقان مبادرة وطنية لتشكيل لجنة اعمار لإغاثة أبناء شعبنا في طولكرم وجنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، ورئيس اتحاد البلديات عبد الكريم زبيدي، عن اطلاق مبادرة وطنية لتشكيل لجنة إعمار، تضم القطاعين الأهلي والخاص وجميع الأطراف والقطاعات ذات العلاقة والإختصاص، لإغاثة أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها.
واكد كميل
وزبيدي، على أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، ونداءات الاستغاثة من ابناء شعبنا في جنين وطولكرم ومن منطلق انساني ووطني.
وأشار كميل الى أن رئيس الوزراء بارك تشكيل اللجنه وانه أعطى تعليماته للوزراء من ذوي العلاقه للتعاون مع اللجنة، على اساس التعاون والتكامل بالاداء بين اللجنه الحكومية وهذه اللجنة.
وبين أن هذه اللجنة، تهدف الى إعادة إعمار ما خلفته آلة الحرب الاسرائيلية من دمار وخراب طال البنية التحتية وكل مقومات الحياة، اضافة لتقديم الإغاثة اللازمة لابناء شعبنا في طولكرم وجنين.
وأوضح كميل وزبيدي إنه تم التواصل مع رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض وجميع الاطراف واصحاب العلاقة بهذا الخصوص، حيث أبديا الإستعداد التام للتعاون والعمل الفوري على حصر الاحتياجات والاضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي والذي يطال كل ما هو فلسطيني؛ وثمنا الجهود المبذولة وتعاون جميع الأطراف لانجاح هذه المبادرة الوطنية.
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