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سلفيت: كميل وزبيدي يطلقان مبادرة وطنية لتشكيل لجنة اعمار لإغاثة أبناء شعبنا في طولكرم وجنين

9/4/2024 4:36:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، ورئيس اتحاد البلديات عبد الكريم زبيدي، عن اطلاق مبادرة وطنية لتشكيل لجنة إعمار، تضم القطاعين الأهلي والخاص وجميع الأطراف والقطاعات ذات العلاقة والإختصاص، لإغاثة أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها.

واكد كميل
وزبيدي، على أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، ونداءات الاستغاثة من ابناء شعبنا في جنين وطولكرم ومن منطلق انساني ووطني.

وأشار كميل الى أن رئيس الوزراء بارك تشكيل اللجنه وانه أعطى تعليماته للوزراء من ذوي العلاقه للتعاون مع اللجنة، على اساس التعاون والتكامل بالاداء بين اللجنه الحكومية وهذه اللجنة.

وبين أن هذه اللجنة، تهدف الى إعادة إعمار ما خلفته آلة الحرب الاسرائيلية من دمار وخراب طال البنية التحتية وكل مقومات الحياة، اضافة لتقديم الإغاثة اللازمة لابناء شعبنا في طولكرم وجنين.

وأوضح كميل وزبيدي إنه تم التواصل مع رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض وجميع الاطراف واصحاب العلاقة بهذا الخصوص، حيث أبديا الإستعداد التام للتعاون والعمل الفوري على حصر الاحتياجات والاضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي والذي يطال كل ما هو فلسطيني؛ وثمنا الجهود المبذولة وتعاون جميع الأطراف لانجاح هذه المبادرة الوطنية.


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