الاحتلال يفرج عن 3 نساء من غزة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة أمس عن ثلاث نساء على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق مدينة جنين.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أفرج عن النساء الثلاث بعد احتجازهن لساعات داخل أراضي الـ48، وتم نقلهن إلى مركز الكفيف في مدينة جنين.
وكانت النساء الثلاث يخضعن للعلاج داخل أراضي الـ48 قبل بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وعلقن هناك طوال هذه المدة.
وقالت إحداهن إنها شعرت ليلة أمس بألم فذهبت إلى أحد المراكز الطبية وهناك تقرر إخضاعها لعملية مستعجلة، لكن تم اعتقالها هي وزوجها وتم نقلها إلى الجلمة، فيما أبقى الاحتلال على اعتقال زوجها.
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