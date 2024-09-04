الاحتلال يفرج عن 3 نساء من غزة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة أمس عن ثلاث نساء على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أفرج عن النساء الثلاث بعد احتجازهن لساعات داخل أراضي الـ48، وتم نقلهن إلى مركز الكفيف في مدينة جنين.

وكانت النساء الثلاث يخضعن للعلاج داخل أراضي الـ48 قبل بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وعلقن هناك طوال هذه المدة.

وقالت إحداهن إنها شعرت ليلة أمس بألم فذهبت إلى أحد المراكز الطبية وهناك تقرر إخضاعها لعملية مستعجلة، لكن تم اعتقالها هي وزوجها وتم نقلها إلى الجلمة، فيما أبقى الاحتلال على اعتقال زوجها.



