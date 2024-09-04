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الاحتلال يمنع بعثة تقييم أممية من الوصول إلى جنين

9/4/2024 4:36:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، الليلة الماضية، أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي "أساليب الحرب القاتلة".

وأضاف أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن "التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ".

ولليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانا على شمال الضفة الغربية المحتلة يعد الأوسع منذ عام 2002، شمل عدة مدن، وخلّف عشرات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين.

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