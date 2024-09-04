الاحتلال يمنع بعثة تقييم أممية من الوصول إلى جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، الليلة الماضية، أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي "أساليب الحرب القاتلة".
وأضاف أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن "التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ".
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانا على شمال الضفة الغربية المحتلة يعد الأوسع منذ عام 2002، شمل عدة مدن، وخلّف عشرات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين.
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