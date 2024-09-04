(محدث) إصابة شاب واحتجاز نحو 16 على الأقل في اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أصيب شاب بجروح، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد، ونقل على أثرها للمستشفى.
كما احتجزت قوات الاحتلال، نحو 16 شابا على الأقل، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.
وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وحولت جمعية الدوايمة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها عرف منهم: معاذ الحطاب، وشفيق مصاروة، ومحمد نادر الغليظ، وإياد وليد حميدات، وإسلام محمد فتحي، ونادر الغليظ أبو فايز، وقتيبة الحطاب، وعلي الحطاب، ومالك الحطاب، ومحمد وجدي صافي، وبلال حجير، والأسير المحرر مراد نخلة قبل أن تطلق سراحه، وتحتجز شقيقه إياد نخلة،
وسليمان عمر نخلة، وضياء جمال نخلة، وكتيبة علي الحطاب.
وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ومنازلهم.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه،
كما منعت الحركة داخله.
وعقب انسحابها من المخيم، أغلقت قوات الاحتلال شارع رام الله – نابلس ومنعت مركبات المواطنين من الحركة في كلا الاتجاهيين.
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