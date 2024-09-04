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(محدث) إصابة شاب واحتجاز نحو 16 على الأقل في اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون

9/4/2024 4:36:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب شاب بجروح، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد، ونقل على أثرها للمستشفى.

كما احتجزت قوات الاحتلال، نحو 16 شابا على الأقل، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وحولت جمعية الدوايمة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها عرف منهم: معاذ الحطاب، وشفيق مصاروة، ومحمد نادر الغليظ، وإياد وليد حميدات، وإسلام محمد فتحي، ونادر الغليظ أبو فايز، وقتيبة الحطاب، وعلي الحطاب، ومالك الحطاب، ومحمد وجدي صافي، وبلال حجير، والأسير المحرر مراد نخلة قبل أن تطلق سراحه، وتحتجز شقيقه إياد نخلة،
وسليمان عمر نخلة، وضياء جمال نخلة، وكتيبة علي الحطاب.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ومنازلهم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه،
كما منعت الحركة داخله.

وعقب انسحابها من المخيم، أغلقت قوات الاحتلال شارع رام الله – نابلس ومنعت مركبات المواطنين من الحركة في كلا الاتجاهيين.

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