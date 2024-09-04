قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مختلف مدن الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنيين
وعاثت بمحتوياتها فسادا وتخريب، قبل أن تعتقل عدد من المواطنين، في أنحاء متفرقة من مدن وقرى ومخيمات الضفة .
ففي محافظة رام الله، أصيب شاب بجروح، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد، ونقل على أثرها للمستشفى.
كما احتجزت قوات الاحتلال، نحو 16 شابا على الأقل، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.
وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وحولت جمعية الدوايمة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها عرف منهم: معاذ الحطاب، وشفيق مصاروة، ومحمد نادر الغليظ، وإياد وليد حميدات، وإسلام محمد فتحي، ونادر الغليظ أبو فايز، وقتيبة الحطاب، وعلي الحطاب، ومالك الحطاب، ومحمد وجدي صافي، وبلال حجير، والأسير المحرر مراد نخلة قبل أن تطلق سراحه، وتحتجز شقيقه إياد نخلة،
وسليمان عمر نخلة، وضياء جمال نخلة، وكتيبة علي الحطاب.
وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ومنازلهم.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه،
كما منعت الحركة داخله.
وعقب انسحابها من المخيم، أغلقت قوات الاحتلال شارع رام الله – نابلس ومنعت مركبات المواطنين من الحركة في كلا الاتجاهيين.
وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين من بلدة العيسوية ومخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشابين محمد حمزة عبيد، وبكر محمود بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة العيسوية.
كما اعتقل الاحتلال الشاب عدنان أبو عودة بعد مداهمة منزله وتفتيشه والاعتداء عليه في مخيم شعفاط، فيما اندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال للمخيم.
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا، وأغلقت طرقا ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زيد موسى أبو سنينة، ومحمود سلهب، ومحمد عبد السلام سلهب، وهمام حامد سلهب، وإبراهيم محمود سلهب، ونور الدين سلهب، وسامي وأمجد أحمد سلهب من مدينة الخليل، وأحمد خليل البطران من بلدة إذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة إذنا غرب الخليل تعود ملكيتها لعائلة الشهيد مهند محمد محمود العسود.
وأشار شهود عيان، إلى أن عددا من المواطنين تعرضوا للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، باتجاه مركبات المواطنين، عند مداخل بلدات الخليل وقراها، لمنعهم من التنقل والوصول إلى منازلهم.
وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بشكل متقطع لعرقلة مرور المواطنين.
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت كلا من: محمد سامر موسى البدن (17 عاما)، وشقيقه وجدي (21 عاما)، وحسن صابر حسن البدن (17 عاما)، ونادر يوسف محمد جودة (41 عاما)، ويزن رياض توفيق سليم (20 عاما) من بيت ساحور.
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بيت جبرين شمالا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدنان جعيدي، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة كفل حارس، شمال مدينة سلفيت.
وذكر رئيس بلدية كفل حارس أسامة مصلح لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت محمد عبد السلام (20 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وفي محافظة نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني،
بإصابة شاب (18عاما) برصاص الاحتلال في القدم، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق المدينة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من جهة حاجز عورتا، وداهمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة الشاب في مخيم عسكر القديم.
وأضافت المصادر ، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في المدينة منها: الضاحية، ورفيديا، وشارع القدس، والجامعة، والمأمون، ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض البنايات السكنية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام الزبيدي، من شارع المأمون، وداوود صالح من محيط مدرسة كمال جنبلاط في رفيديا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وكانت قوة احتلالية حسب مصادر محلية أخرى اقتحمت قرية قصرة جنوب نابلس فجر اليوم من الجهة الجنوبية، وداهمت منطقة العين، وعدة منازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشاب ماهر حسن عودة.
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