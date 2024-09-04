قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مختلف مدن الضفة

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنيينوعاثت بمحتوياتها فسادا وتخريب، قبل أن تعتقل عدد من المواطنين، في أنحاء متفرقة من مدن وقرى ومخيمات الضفة .

ففي محافظة رام الله، أصيب شاب بجروح، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد، ونقل على أثرها للمستشفى.

كما احتجزت قوات الاحتلال، نحو 16 شابا على الأقل، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وحولت جمعية الدوايمة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها عرف منهم: معاذ الحطاب، وشفيق مصاروة، ومحمد نادر الغليظ، وإياد وليد حميدات، وإسلام محمد فتحي، ونادر الغليظ أبو فايز، وقتيبة الحطاب، وعلي الحطاب، ومالك الحطاب، ومحمد وجدي صافي، وبلال حجير، والأسير المحرر مراد نخلة قبل أن تطلق سراحه، وتحتجز شقيقه إياد نخلة،

وسليمان عمر نخلة، وضياء جمال نخلة، وكتيبة علي الحطاب.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ومنازلهم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه،

كما منعت الحركة داخله.

وعقب انسحابها من المخيم، أغلقت قوات الاحتلال شارع رام الله – نابلس ومنعت مركبات المواطنين من الحركة في كلا الاتجاهيين.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين من بلدة العيسوية ومخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشابين محمد حمزة عبيد، وبكر محمود بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة العيسوية.

كما اعتقل الاحتلال الشاب عدنان أبو عودة بعد مداهمة منزله وتفتيشه والاعتداء عليه في مخيم شعفاط، فيما اندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال للمخيم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا، وأغلقت طرقا ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زيد موسى أبو سنينة، ومحمود سلهب، ومحمد عبد السلام سلهب، وهمام حامد سلهب، وإبراهيم محمود سلهب، ونور الدين سلهب، وسامي وأمجد أحمد سلهب من مدينة الخليل، وأحمد خليل البطران من بلدة إذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة إذنا غرب الخليل تعود ملكيتها لعائلة الشهيد مهند محمد محمود العسود.

وأشار شهود عيان، إلى أن عددا من المواطنين تعرضوا للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، باتجاه مركبات المواطنين، عند مداخل بلدات الخليل وقراها، لمنعهم من التنقل والوصول إلى منازلهم.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بشكل متقطع لعرقلة مرور المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت كلا من: محمد سامر موسى البدن (17 عاما)، وشقيقه وجدي (21 عاما)، وحسن صابر حسن البدن (17 عاما)، ونادر يوسف محمد جودة (41 عاما)، ويزن رياض توفيق سليم (20 عاما) من بيت ساحور.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بيت جبرين شمالا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدنان جعيدي، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة كفل حارس، شمال مدينة سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفل حارس أسامة مصلح لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت محمد عبد السلام (20 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي محافظة نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة نابلس.



وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني،

بإصابة شاب (18عاما) برصاص الاحتلال في القدم، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من جهة حاجز عورتا، وداهمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة الشاب في مخيم عسكر القديم.

وأضافت المصادر ، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في المدينة منها: الضاحية، ورفيديا، وشارع القدس، والجامعة، والمأمون، ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض البنايات السكنية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام الزبيدي، من شارع المأمون، وداوود صالح من محيط مدرسة كمال جنبلاط في رفيديا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت قوة احتلالية حسب مصادر محلية أخرى اقتحمت قرية قصرة جنوب نابلس فجر اليوم من الجهة الجنوبية، وداهمت منطقة العين، وعدة منازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشاب ماهر حسن عودة.



