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10.1 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا العقارية النصف الأول من 2024

9/4/2024 4:03:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة مصر إيطاليا العقارية، مبيعات تعاقدية بقيمة 10.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 40%.

وقال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تستهدف تسليم 580 وحدة فى مشروع“البوسكو” بالعاصمة الإدارية خلال العام الجارى.

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وأضاف العسال، أن أول منطقة سكنية متكاملة فى مشروع“البوسكو” تضم أكثر من 430 فيلا، و1470 شقة.

وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 480 وحدة بمشروع فينشى فى العاصمة الإدارية تمهيدًا للتسليم خلال الفترة المقبلة.

وتابع العسال:“بالنسبة لمشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة فقد شارفت الشركة على الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وبدء تسليمها نهاية العام الجارى”.

وقال إن الشركة حققت معدلات تنفيذ عالية فى أعمال تطوير مشروع“سولارى” رأس الحكمة، حيث بلغت إجمالى استثمارات المشروع حتى الآن 54 مليار جنيه لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة الماضية، وانتهت الشركة من أعمال الجسات وتسوية التربة فى المنطقة المواجهة للشاطئ، حيث تم تسوية أكثر من 1.5 مليون متر مكعب فى الصفوف الأمامية للشاطئ.

وأسندت“مصر إيطاليا” أعمال المقاولات لمشروع سولارى رأس الحكمة لشركة ريدكون للتعمير بقيمة 1.3 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال خلال 18 شهرًا من توقيع العقد.

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