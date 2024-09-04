10.1 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا العقارية النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة مصر إيطاليا العقارية، مبيعات تعاقدية بقيمة 10.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 40%.
وقال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تستهدف تسليم 580 وحدة فى مشروع“البوسكو” بالعاصمة الإدارية خلال العام الجارى.
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وأضاف العسال، أن أول منطقة سكنية متكاملة فى مشروع“البوسكو” تضم أكثر من 430 فيلا، و1470 شقة.
وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 480 وحدة بمشروع فينشى فى العاصمة الإدارية تمهيدًا للتسليم خلال الفترة المقبلة.
وتابع العسال:“بالنسبة لمشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة فقد شارفت الشركة على الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وبدء تسليمها نهاية العام الجارى”.
وقال إن الشركة حققت معدلات تنفيذ عالية فى أعمال تطوير مشروع“سولارى” رأس الحكمة، حيث بلغت إجمالى استثمارات المشروع حتى الآن 54 مليار جنيه لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة الماضية، وانتهت الشركة من أعمال الجسات وتسوية التربة فى المنطقة المواجهة للشاطئ، حيث تم تسوية أكثر من 1.5 مليون متر مكعب فى الصفوف الأمامية للشاطئ.
وأسندت“مصر إيطاليا” أعمال المقاولات لمشروع سولارى رأس الحكمة لشركة ريدكون للتعمير بقيمة 1.3 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال خلال 18 شهرًا من توقيع العقد.
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