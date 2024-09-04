هاريس تكشف عن خططها الاقتصادية قبيل مناظرة حاسمة مع ترامب

تكشف كامالا هاريس عن خططها الأربعاء لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت حملتها، في إطار استعراض المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية سياستها الاقتصادية قبيل مناظرة حاسمة أمام دونالد ترامب.

وستقترح نائبة الرئيس الأمريكي خفض الضرائب وتخفيف العراقيل البيروقراطية بالنسبة للشركات الصغيرة حال انتخابها في نوفمبر، خلال تجمّع انتخابي في ولاية نيوهامشير.

أثارت هاريس حماسة واسعة منذ حلّت مكان الرئيس جو بايدن كمرشحة الحزب الديموقراطي، متعهّدة بـ"اقتصاد فرص"، لكنها واجهت انتقادات بشأن تفاصيل تطبيق ذلك.

وأفاد مسؤول في حملة نائبة الرئيس بأنها "ستقترح زيادة الإعفاء الضريبي بعشرة أضعاف لبدء عمل تجاري صغير وستحدد هدفا يتمثّل بـ25 مليون طلب لإطلاق عمل تجاري صغير جديد في ولايتها الأولى".

وسترفع الخطّة الإعفاء الضريبي على تكاليف الشركات الناشئة بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة من 5000 إلى 50 ألف دولار.

وسيأتي خطابها في بورتسماوث في نيوهامشير قبل ساعات من مشاركة ترامب في منتدى للقاء الناخبين تديره شبكة "فوكس نيوز" في هاريسبرغ في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة (أي أنها تصوّت مرة للجمهوريين وأخرى للديموقراطيين) والحاسمة.

يركّز المرشّحان في منافستهما على مسألة الضرائب على وجه الخصوص، إذ يتّهم ترامب المرشحة الديموقراطية باستنساخ سياسة إلغاء الضرائب على البقشيش بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات، فيما يتعهّد بخفض الضرائب على مختلف الشرائح.

في الأثناء، تسعى هاريس لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.

- "مشكلات" -

ومن المقرر بأن يتواجه ترامب وهاريس في أول مناظرة رئاسية بينهما في بنسلفانيا بتاريخ 10 سبتمبر.

وتفيد تقارير بأن هاريس ستبقى في الولاية للتحضير للمناظرة بعد زيارة في إطار حملتها الانتخابية إلى بيتسبرغ، المدينة الثانية التي تزورها خلال الأسبوع بعدما ظهرت إلى جانب جو بايدن الاثنين.

وقلبت الديموقراطية البالغة 59 عاما الموازين بالنسبة لترامب (78 عاما) الذي كان متقدّما في الاستطلاعات إلى أن انسحب بايدن من السباق قبل ستة أسابيع لتحل هي مكانه.

وكشف استطلاع لـ"يو إس أيه توداي" و"جامعة سافلوك" صدر الثلاثاء بأن هاريس تتقدّم على ترامب بنسبة 48 في المئة مقابل 43 في المئة، بفارق ثماني نقاط عما كان الحال عليه أواخر يونيو عندما كان ترامب متقدّما على بايدن.

وخلص الاستطلاع إلى أنها حققت مكاسب بأرقام عشرية في أوساط فئات مهمة مثل اللاتينيين والسود والشباب.

وندد بها ترامب قبل زيارتها إلى الولاية، متحدثا عن "مشكلات تواجهها حملتها في نيوهامشير".

وأشار إلى أن الأمر يعود إلى إلغاء بايدن هذا العام دور نيوهامشير التقليدي كأول ولاية أمريكية تنظّم الانتخابات التمهيدية وإلى تكاليف المعيشة في الولاية.

لكن نيوهامشير لا تعد من بين الولايات الحاسمة بالنسبة لانتخابات الخامس من نوفمبر إذ صوّتت للديموقراطيين على مدى السنوات العشرين الأخيرة. وبدّل الخبير في توقعات الانتخابات لاري ساباتو تصنيفها مؤخرا من "تميل إلى الديموقراطيين" إلى "ديموقراطية على الأرجح".



