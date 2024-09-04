الطالب الإماراتي علي اللوغاني يحقق أربع جوائز متميزة في بطولة إندونيسيا للمخترعين 2024

أضاف الطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني، المنتسب لنادي الإمارات العلمي، إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل، حيث حصل على أربع جوائز مرموقة في بطولة إندونيسيا للمخترعين 2024، التي أقيمت من 28 إلى 31 أغسطس. شملت هذه الجوائز ميداليتين ذهبيتين وجائزتين خاصتين، الأولى من الوفد العلمي من هونج كونج عن مشروع "المحطة المستدامة"، والثانية من الوفد العلمي من بولندا عن مشروع "نظام حماية السفن والملاحة البحرية".

تعد بطولة إندونيسيا للمخترعين منصة دولية تهدف إلى تمكين الشباب المبتكرين من عرض أفكارهم ومشاريعهم، سواء كانت في هيئة تصميمات، نماذج أولية، أو منتجات جاهزة للتسويق. تسعى البطولة لدعم المخترعين في تطوير منتجاتهم من خلال توفير فرص احتضان المشاريع وربطهم بالمستثمرين. تضمنت البطولة هذا العام مجالات متنوعة مثل العلوم الأساسية، علوم الحاسوب، والطاقة، بمشاركة 25 دولة قدمت 451 مشروعًا علميًا.

مسيرة متميزة

بدأت رحلة علي اللوغاني مع الابتكار منذ انضمامه إلى نادي الإمارات العلمي في عام 2020 وهو في العاشرة من عمره. منذ ذلك الحين، حصل اللوغاني على 19 جائزة مرموقة، منها 7 ميداليات ذهبية، ميداليتان فضيتان، وميدالية برونزية، بالإضافة إلى 9 جوائز خاصة، مما يعكس تفوقه وتميزه في مجال الابتكار.

وأعرب اللوغاني عن فخره بمشروعه "نظام حماية السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي"، الذي حصل على ملكية فكرية من وزارة الاقتصاد بالدولة. يهدف المشروع إلى تقليل مخاطر حوادث السفن وتعزيز السلامة البحرية والبيئية. يتكون النظام من مركبة تعمل عن بعد (ROV) وقارب صغير، ويتميز بقدرته على اكتشاف مجموعة واسعة من المخاطر البحرية مثل السفن الأخرى، الجبال الجليدية، الكابلات تحت الماء، المحطات البحرية، توربينات الرياح، ومنصات النفط، بالإضافة إلى الظروف الجوية السيئة. عند اكتشاف أي خطر، يقوم النظام بتنبيه طاقم السفينة ويوفر لهم توصيات حول كيفية تجنبه، كما يمكنه التنبؤ بمخاطر الحوادث وتطوير خطط السلامة لمسارات محددة.

إنجازات إضافية

استمر اللوغاني في تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، حيث فاز في مايو 2024 بخمس جوائز في المعرض الدولي للاختراعات (ITEX) في ماليزيا، منها ميداليتان ذهبيتان و3 جوائز خاصة، وذلك عن مشروعي "محطة الشحن الكهربائية المستدامة" و"نظام حماية السفن والملاحة البحرية". كما حصل في فبراير 2024 على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت عن مشروع "نظام منع حوادث السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي".

في ديسمبر 2023، حصد اللوغاني جائزة التحكيم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة تحدي علوم المستقبل التي نظمها مركز حمدان للموهبة والابتكار، عن مشروعه "دكتور روبوت". كما حصل في نوفمبر 2023 على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للهندسة والطاقة والعلوم والفنون في تركيا عن مشروع "محطة الشحن الكهربائية المستدامة".

وشارك اللوغاني في عدة بطولات عربية أيضًا، حيث فاز بالمركز الثاني في البطولة العربية للروبوت التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر في مايو 2023 عن مشروع "دكتور روبوت" في فئة الابتكار. كما حصل على المركز الثاني في البطولة العربية للروبوت في مصر في يوليو 2022 عن مشروع "التحكم عن بعد في الكرسي المتحرك باستخدام القفاز الذكي". وفي نفس العام، حصل اللوغاني على المركز الأول على مستوى الدولة في فئة التكنولوجيا في مسابقة "الإمارات للعالم الشاب" التي نظمتها وزارة التربية عن مشروع "التحكم عن بعد في الكرسي المتحرك باستخدام القفاز الذكي".

من جانبه، أعرب الدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، عن فخره بجهود النادي في تبني ورعاية المواهب الشابة ودمجها في برامج علمية متقدمة تؤهلهم للمنافسات الدولية. وأضاف أن نجاح علي اللوغاني في تحقيق إنجازات متميزة يعكس التفاني الذي يبذله النادي في رعاية المواهب الصاعدة وتوجيهها نحو التميز. مشيرًا إلى أن النادي يسعى باستمرار إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة ومسابقات علمية تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المحافل الدولية. كما أكد البستكي أن النجاحات التي يحققها منتسبو النادي، مثل علي اللوغاني، تسهم في رفع مستوى التنافسية لدولة الإمارات على الساحة الدولية، وتعزز من مكانتها كدولة رائدة في دعم الابتكار والبحث العلمي، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.