بعد التتويج الآسيوي.. قطر تستهدف الصعود لمونديال 2026

يدشن المنتخب القطري مشواره في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك غدا الخميس في مواجهة نظيره الإماراتي على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط طموحات كبيرة وآمال التأهل لأول مرة إلى المونديال بنظام التصفيات، بعد أن تأهل الفريق الملقب بالعنابي مباشرة في النسخة الماضية كونه مستضيف البطولة عام 2022.

ويلعب الفريق القطري في المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وكوريا الشمالية وقيرغيزستان وأوزبكستان وإيران، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في هذا الدور مباشرة إلى مونديال 2026.

ونجح بطل آسيا في التأهل إلى هذا الدور بعد تصدر مجموعته في الدور الثاني بعد الفوز في 5 مباريات من أصل 6 خاضها في التصفيات حقق خلالها 16 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المنتخب الكويتي ولم يتجرع مرارة الهزيمة في أي مباراة.

واستكمل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز مباريات هذه التصفيات من الجولة الثالثة أمام الكويت، بعد أن قاد البرتغالي كارلوس كيروش الفريق في أول مواجهتين ضد أفغانستان على ستاد خليفة الدولي يوم 16 نوفمبر 2023، وحقق الفوز خلالها بنتيجة 8 /1

ثم حقق الانتصار الثاني تواليا على الهند في كالينجا ستاديوم بعدها بخمسة أيام بنتيجة 3 /صفر، لكن تمت الإطاحة به بعد ذلك بشكل مفاجئ قبل قرابة الشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس آسيا 2024 بالدوحة التي حقق الفريق القطري لقبها للمرة الثانية على التوالي والمرة الثانية في تاريخه أيضا بعد تتويجه بلقب نسخة 2019.

وجاء رحيل كيروش بسبب عدم القناعة بنهجه التدريبي، حيث لم يقدم الفريق القطري تحت قيادته الكرة الهجومية المأمولة، لينقلب عليه الشارع الكروي وتتم الإطاحة به ويأتي لوبيز العارف بخبايا الكرة القطرية بعدما قاد فريق الوكرة القطري لأكثر من 6 مواسم.

ونجح لوبيز في إعادة ترتيب أوراق الفريق القطري وقاده للتتويج باللقب القاري بعروض قوية ومستويات مميزة، حيث أعاد أكرم عفيف للواجهة من جديد ليفوز بلقب الهداف وأفضل لاعب في البطولة، بينما خطف الحارس مشعل عيسى برشم الأضواء وتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وخلال تصفيات المرحلة الثانية للمونديال، نجح لوبيز في قيادة الفريق لتحقيق انتصارين متتاليين على الكويت، الأول على إستاد جاسم بن حمد بنادي السد بنتيجة 3 /صفر في 21 مارس الماضي، والثاني على ملعب علي صباح السالم بالكويت بعدها بخمسة أيام بهدفين مقابل هدف واحد.

وضمن الفريق القطري التأهل مباشرة إلى الدور الثالث بعد الانتصار الثاني على الكويت، ليفضل لوبيز إراحة الأساسيين ومنح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة الجديدة من لاعبي المنتخب القطري الأولمبي، فتعادل الفريق مع أفغانستان سلبيا يوم 6 يونيو، قبل أن يحقق بعدها بخمسة أيام انتصاره الأخير على الهند بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مباريات هذه المرحلة على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحافظ لوبيز على العناصر الشابة التي تألقت في لقائي الهند وأفغانستان فاستدعى تميم منصور مفتاح مهاجم الريان وإبراهيم الحسن لاعب كالهورا الإسباني وعبد الله اليزيدي لاعب السد ومحمد عياش لاعب الدحيل ليكون ضمن قائمته المستدعاة لخوض مواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية في الخامس والعاشر من سبتمبر الجاري في الدوحة ولاوس.

وعادت كل العناصر الأساسية التي غابت عن اللقاءين الأخيرين على غرار أكرم عفيف ومشعل برشم والمعز علي، بينما غاب المدافع المخضرم بوعلام بعد أيام قليلة من خوضه 200 مباراة رسمية بقميص فريقه السد.

وأعاد لوبيز أيضا عاصم مادبو لاعب الدحيل السابق الذي انضم في بداية الموسم للغرافة، واستعاد مكانه كأساسي من جديد بعدما تجاهله الفرنسي كيرستوف جالتييه مع الدحيل لفترة طويلة، كذلك عاد لاعب وسط الدحيل كريم بوضياف كأحد عناصر الخبرة المهمة في التشكيلة ومعه عبد الرحمن فهمي لاعب الأهلي.

وحرص لوبيز على متابعة كافة مباريات الجولات الثلاثة الأولى من الدوري القطري، قبل فترة التوقف وانتظمت الأسماء الموجودة في القائمة بمعسكر مغلق خاض خلاله الفريق تدريبات مكثفة على ملعب خليفة المونديالي بحماس كبير ومعنويات عالية.

وما بين الخبرة والشباب يأمل لوبيز أن يواصل صناعة التاريخ ويقود الفريق القطري للمونديال، مستندا على الحالة الفنية الرائعة التي وصل إليها أبطال آسيا والتجانس الواضح بين جميع العناصر لتجاوز عقبة المجموعة وحجز إحدى بطاقتي التأهل المباشر.

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