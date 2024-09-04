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الكويت تعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها تصريحات نتنياهو

9/4/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر، بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة، من قبل كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها الثلاثاء على وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة.

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