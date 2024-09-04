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انتصارات الماضي وحلم المونديال.. السعودية تواجه إندونيسيا في التصفيات الحاسمة

9/4/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعود المنتخب السعودي إلى واجهة التصفيات الاسيوية الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، حين يلاقي منتخب إندونيسيا غدا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات.

ويتسلح المنتخب السعود، المتأهل لكأس العالم ست مرات من قبل، بتاريخه الكبير في التصفيات الآسيوية التي شهدت في آخر مساراتها تأهلا تاريخيا لكأس العالم 2022 في قطر، دون أي خسارة بقيادة المدرب الفرنسي السابق هيرفي رينار محققا ثلاثا وعشرين نقطة في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان.

وعبر التاريخ، التقى المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي في 14 مواجهة ضمن جميع المسابقات والبطولات والمواجهات الودية، انتهت 12 مباراة منها بفوز الأخضر السعودي مقابل تعادلهما في مواجهتين، دون أن يحقق المنتخب الإندونيسي الفوز على نظيره السعودي، وذلك وفقاً لموقع المنتخب السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 44 هدفاً خلال مواجهاته مع المنتخب الإندونيسي التي بدأت في عام 1980 وحتى آخر مواجهة جمعتهما في 2014، وسجل المنتخب السعودي انتصارات كبيرة في مواجهاته أمام منتخب إندونيسيا لأكثر من مرة، رغم تراجع هذه النتائج في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها منتخب إندونيسيا بالتطور.

ويعتبر ماجد عبد الله، أسطورة كرة القدم السعودية نجم المنتخب السعودي السابق، هداف مواجهات الفريقين إذ يملك في رصيده 9 أهداف، ويتصدر القائمة التي يحضر فيها 20 لاعباً؛ حيث يحل في المركز الثاني اللاعب طلال المشعل برصيد 6 أهداف، وفي المركز الثالث يتساوى الثنائي ياسر القحطاني وفهد المهلل بواقع 3 أهداف لكل منهما، في حين يملك كل من إبراهيم السويد وشايع النفيسة وعبد الله الجمعان وعبيد الدوسري ويسري الباشا ويوسف السالم هدفين لكل منهم.

ويحضر النجم السعودي السابق أحمد الدوخي كأكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات المنتخبين في القائمة التي يحضر فيها 103 لاعبين، وفقاً لموقع المنتخب السعودي، إذ يملك الدوخي 6 مباريات بعدد دقائق يبلغ 450 دقيقة، في حين يعتبر أحمد عسيري أقل اللاعبين مشاركة بمواجهة واحدة وبمعدل دقيقتين لعب.

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