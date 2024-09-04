أنور قرقاش: نستذكر اليوم خيرة أبناء الإمارات ونترحم على أرواحهم ونثمن عطاءهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ثمن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، عطاء وتضحيات أبناء الإمارات وترحم على أرواحهم.
وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " نستذكر اليوم خيرة أبناء الإمارات ونترحم على أرواحهم ونثمن عطاءهم ، الوطن اليوم أقوى وأكثر شموخا بفضل تضحيتهم وجهود أبنائه المخلصين. حفظ الله الإمارات وقيادتها".
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