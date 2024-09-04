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أنور قرقاش: نستذكر اليوم خيرة أبناء الإمارات ونترحم على أرواحهم ونثمن عطاءهم

9/4/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ثمن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، عطاء وتضحيات أبناء الإمارات وترحم على أرواحهم.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " نستذكر اليوم خيرة أبناء الإمارات ونترحم على أرواحهم ونثمن عطاءهم ، الوطن اليوم أقوى وأكثر شموخا بفضل تضحيتهم وجهود أبنائه المخلصين. حفظ الله الإمارات وقيادتها".

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