رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، لدى استقباله في أبوظبي، معالي موسى زمير وزير خارجية جمهورية المالديف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي موسى زمير، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف، وحرص البلدين على تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء، معالي أحمد الصايغ وزير دولة.

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