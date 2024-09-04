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مشاركة نوعية للأمن العام في (سوفكس)

9/4/2024 3:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شاركت مديرية الأمن العام في معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، و الذي رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة فعالياته بالعقبة، اليوم الثلاثاء.

وتميز جناح مديرية الأمن العام بما اشتمل على أسلحة ومعدات ومهمات عسكرية تم إدخالها لتطوير منظومة العمل الأمني والانساني في مكونات مديرية الأمن العام الشرطية وما بتعلق بالدفاع المدني وقوات الدرك.

وبين مدير معرض مديرية الأمن العام العميد الدكتور محمد العبادي أن جناح مديرية الأمن العام لهذا العام يتميز بما احتواه من أجهزة ومعدات قامت المديرية بتطويرها، ومن ضمنها آليات، ومعدات فنية وذكية طورتها الكوادر المتخصصة في مديرية الأمن العام فضلاً عن أفكار ريادية تم تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن هذه الخدمات جاءت في مرحلة من التحديث لتطوير قدرات الأمن العام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تابعها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله ومضى خلالها منتسبو المديرية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

ومن جانب آخر، وعلى هامش المعرض، فتح متحف مديرية الأمن العام في العقبة أبوابه أمام زوار معرض سوفكس والوفود الرسمية وزوار المدينة والذين اطلعوا على مقتنيات المعرض التاريخية والتي توثق مسيرة الأمن العام منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى اليوم في ظل القيادة الهاشمية التي قادت الأجهزة العسكرية والأمنية وجعلتها انموذجاً للقدرة على تعزيز الأمن والسلم وخدمة المواطنين.

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