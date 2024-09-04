الكرملين: أجندة الغرب تجبر روسيا على ضرورة تغيير عقيدتها النووية

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأربعاء إن تصعيد الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا وتصرفات "الغرب المتكتل" فرضت على روسيا ضرورة مراجعة عقيدتها النووية.

وقالت روسيا في الآونة الأخيرة إنها تستعد لإجراء تعديلات على السياسة التي تحدد ظروف استخدامها للأسلحة النووية، لكنها لم توضح تفاصيل التغديلات بعد.

وتنص العقيدة النووية الروسية القائمة، المنصوص عليها في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير في عام 2020، على أن من حق روسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة شن عدو لهجوم نووي عليها أو تعرضها لهجوم عادي يهدد وجود الدولة.

وقال بيسكوف لوكالات أنباء إن التعديلات تأتي "على خلفية التحديات والتهديدات التي تثيرها دول ما يسمى بالغرب المتكتل".

وأضاف أن موسكو تأخذ في الاعتبار احتمال استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة في شن هجمات داخل العمق الروسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز