مواجهة ثأرية.. الجزائر تبحث عن رد الاعتبار أمام غينيا الاستوائية

سيكون المنتخب الجزائري ومديره الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، أمام اختبار متجدد عندما يلاقي ضيفه غينيا الاستوائية غدا الخميس، ومضيفه ليبيريا الثلاثاء المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويبدو واضحا أن بداية التصفيات بقوة يعني حسم ورقة التأهل مبكرا، خاصة وأن برنامج المباريات يبدو في صالح " الخضر" الذين يختتمون مشوارهم في التصفيات بمواجهة ليبيريا في الجزائر مع بداية الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

بيد أن منتخبات غينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا تتطلع هي الأخرى لحجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة أو على الأقل تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

ويعتبر منتخب غينيا الاستوائية أحد الأسباب التي كانت وراء تراجع مستوى " محاربي الصحراء" عندما أوقف سجلهم الخالي من الهزائم في 35 مباراة متتالية، بعد فوزه بالمواجهة التي جمعتهما في الدور الأول من "كان -الكاميرون 2021"، ومن وقتها فشل المنتخب الجزائري في تخطي الدور الحاسم والتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي استضافتها قطر قبل عامين، ثم خرج من الدور الأول لكان-كوت ديفوار 2023.

ويدرك بيتكوفيتش، صعوبة مواجهة منتخب غينيا الاستوائية الذي وصفه بالفريق الجيد والقادر على اللعب بمستوى عال طيلة المباراة، مستشهدا بنتائجه في الكان الأخيرة، لذلك استنجد ببعض من الحرس القديم وفي مقدمتهم القائد رياض محرز، والحارس العائد من الاعتزال الدولي الكسندر أوكيدجة، علاوة على المخضرم أمير سعيود، نجم نادي الرائد السعودي.

الفوز على غينيا الاستوائية ليس مطلب بيتكوفيتش، وحده، أو رئيس الاتحاد وليد صادي، بل اللاعبين أيضا الذين يريدون رد الاعتبار لأنفسهم، والجماهير التي لن ترضى بغير الفوز، علما أن قطاعا واسعا منها لا يزال يحن إلى حقبة المدرب السابق جمال بلماضي.

ويدرك بيتكوفيتش أن عبور غينيا الاستوائية يستوجب تقديم كل لاعب أفضل ما لديه، والتعاون والتضامن بين الجميع، وأن الأهم هو ما سيقدمه فريقه وليس المنافس.

في المقابل، يشدد أوكيدجة، على أهمية التحلي بالتركيز اللازم وقال: "منتخب غينيا الاستوائية سبق له الفوز أمامنا في كان 2021، وكسر سلسلتنا الخالية من الهزيمة آنذاك. الجميع مركز على المباراة وتحقيق الفوز الذي أراه ضروريا جدا للتأكيد أن منتخبنا الوطني لا يزال يخيف منافسيه".

ويأمل الوافد الجديد محمد فارسي، مدافع نادي كولمبوس كرو الناشط بالدوري الأمريكي، المساهمة في انتصارات "الخضر"، بينما يستهدف لاعبون آخرون مثل سعيود، ونوفل خاسف وأدم زرقان، كسب ثقة المدرب وتقديم الإضافة المرجوة.

ويرجح ألا يقدم بيتكوفيتش، على إحداث تعديلات كثيرة على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به المباراة أمام غينيا الاستوائية مقارنة بالمباراتين السابقتين أمام غينيا وأوغندا في تصفيات مونديال 2026، رغم أن خياراته الأخيرة وخاصة عدم استدعاء فارس شايبي، لاعب خط وسط نادي فرانكفورت، سببت له انتقادات كثيرة.

ولا يستبعد أن يتم الدفع بلاعبي ذوي الخبرة وآخرين شباب لخلق التوازن بين خطوط الفريق والصلابة الدفاعية والتنشيط الهجومي. وإذا كان متوقعا ظهور رياض محرز، كأساسي، فإن الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة المهاجم المتألق محمد الأمين عمورة، المنتقل حديثا إلى نادي فولفسبورج الألماني.

من جهته، يسعى منتخب غينيا الاستوائية الذي وصل أمس الثلاثاء إلى الجزائر ومنها انتقل إلى مدينة وهران غربي الجزائر، التي تستضيف المباراة، إلى استغلال العامل النفسي الذي هو في صالحه، باعتبار أن المنافس سيسعى بشتى الطرق للثأر من الخسارة في كان الكاميرون، وكسب ثقة مشجعيه بسرعة.

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