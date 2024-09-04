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السعودية تدين وتستنكر بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا

9/4/2024 2:26:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الثلاثاء التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية".

وتابع البيان أن "المملكة إذ تُحذِّر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، لتُجدِّد تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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