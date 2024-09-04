سلطنة عمان تتضامن مع مصر وترفض تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا



أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها ووقوفها التامّ مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في رفض وإدانة تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا في قطاع غزّة.

وحذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم من نتائج التصريحات الاستفزازية الهادفة لتقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

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