سلطنة عمان تتضامن مع مصر وترفض تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها ووقوفها التامّ مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في رفض وإدانة تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا في قطاع غزّة.
وحذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم من نتائج التصريحات الاستفزازية الهادفة لتقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
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