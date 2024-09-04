انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي‭ ‬بالإمارات في أغسطس

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس، وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو ، مع تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع.

ومع ذلك، تسارع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس

من 57.5 في يوليو .

وأظهر المسح أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ مايو.





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