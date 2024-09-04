انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي‭ ‬بالإمارات في أغسطس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس، وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو ، مع تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع.
ومع ذلك، تسارع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس
من 57.5 في يوليو .
وأظهر المسح أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ مايو.
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