والدهما أشعل البيت.. فيديو مؤلم لأم مغربية تدفن طفلتيها

MENAFN - Khaberni) خبرني -هزت حادثة حرق أب مغربي لطفلتيه، الشارع المغربي خلال الساعات الماضية.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لانهيار أم لحظة دفن ابنتيها في منطقة شتوكة أيت باها، بضواحي مدينة أكادير.

وفي التفاصيل، تعود تلك الحادثة الوحشية إلى الأسبوع الماضي، حين أقدم أب ذو الخمسين عاما، على إشعال النار في بيته بعد خلاف حاد مع زوجته، وتهديدها بالانتحار.

ما أدى إلى وفاة رضيعة ذات سبعة أشهر، في اللحظة الأولى، فيما فارقت أختها البالغة من العمر أربع سنوات الحياة، في طريقها إلى الحسن الثاني في أكادير، متأثرة بحروقها.

صب البنزين وفر في حين كشفت التحقيقات أن الجاني فر هاربا بعد أن صب البنزين في بيته. ليتم القبض عليه لاحقا مختبئاً بين المزارع.

وتفاعل العديد من المغاربة مع مشهد الأم المكلومة المؤلم، وهي منهارة تصرخ مطالبة بابنتيها.

كما طالبوا بإنزال أقصى العقوبات على الوالد. وقال أحد الملقين في تدوينة" فرق العمر بين زوجين لا ينتج إلا هذه الكوارث المأسوية".

فيما رأى آخرون أنه "لا يمكن أن يكون هذا الشخص طبيعيا أبدا".

بينما كشف شهود عيان أن الأب يتعاطى المخدرات وكان دائم الصراع مع زوجته، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.