الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم وسط دمار وتخريب في البنية التحتية والممتلكات

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثالث على التوالي، وخلفت دمار واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وذكرت مراسلة الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال قامت بعمليات تفجير داخل حارات المخيم وإحراق للشوادر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين واحتراقها في حارة السوالمة، وإصابة مواطنين بالاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 8 مواطنين بالاختناق نتيجة الحرائق التي تسبب بها الاحتلال في المخيم، وتم تقديم الإسعافات لهم.

وأضافت، أن جرافات الاحتلال واصلت تجريف وتخريب في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، ملحقة أضرارا ودمارا شاملا فيها، إذ لم يخلو شارع أو زقاق إلا وطاله التخريب.



ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من آلياتها الى المدينة ومخيمها، من جهة بوابة "نتسانعوز" غرب طولكرم، ونشرت القناصة داخل البنايات المرتفعة الكاشفة للمخيم، وسط استمرار تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حارة البلاونة، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق والاستجواب.

وفي مدينة طولكرم، أغلقت جرافات الاحتلال طرقا وشوارعا مؤدية إلى مخيم طولكرم بالسواتر الترابية بعد تجريفها، وتحديدا شارع ديوان آل عواد، وشارع نابلس المحاذي لمدرسة زنوبيا، وشارع مسجد بلال بن رباح،

إضافة إلى تجريف وتخريب في شارع ديوان الجلاد في الحي الشرقي وشارع المقبرة الغربية، والشارع المؤدي لمستشفى الشهيد ثابت، وتدمير لبسطات الخضار وممتلكات المواطنين واقتلاع للأشجار.

كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع المدينة وتمركزت في عدد منها، شملت شارع الحدادين وشارع المستشفى الحكومي، والحيين الشرقي والجنوبي ومفرق التربية والتعليم القديم وشارع دوار الجعرون المؤدي إلى ضاحية شويكة، وسط إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

كما واصلت حصارها لمستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف وتفتيشها واستجواب طواقمها.

وأسفر هذا العدوان عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص وقذائف الاحتلال أمس الثلاثاء، بينهم طفل وجميعهم من مخيم طولكرم، وهم محمد عبد الله محمد كنعان (15 عاما)، ورامي حاتم محمد عباس ونور حسن زايط، وقام الاحتلال باختطاف جثمانيهما.

ووصف رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، المخيم

بالمنطقة المنكوبة بسبب عدوان الاحتلال المتكرر والحصار المشدد لليوم الثالث، إذ تدمر الاحتلال البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى أن التخريب طال المنازل والمنشآت، عدا عن الوضع الإنساني والنفسي للمرضى والأطفال والنساء وكبار السن.

وطالب بتوفير الحماية الدولية لأبناء وسكان المخيم، والعمل الفوري على وقف العدوان وحرب الإبادة

والتهجير الممنهج والإرهاب المنظم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، أربعة مواطنين من بلدتي بلعا شرق طولكرم وكفر جمال جنوبا بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب محمد جميل صقر من بلعا، ومصعب جمال الشيخ، وأحمد جمال الشيخ، وباهر أبو مصطفى من كفر جمال.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة لليوم الثالث على التوالي، ومنعت المركبات من المرور، علما أن هذه الطريق تربط طولكرم بقرى الكفريات ومحافظة قلقيلية.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء إلى 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.