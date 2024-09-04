الحرب على غزة تدخل يومها 334 والاحتلال يواصل استهداف المدنيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.
ففي مدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في حي الدرج، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.
كما أصيب 4 مواطنين بجروح جراء قصف الاحتلال لبركس يأوي عائلة في منطقة الصحابة بمدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية في حي الزيتون جنون شرق غزة.
وأطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منازل المواطنين في محيط شارع 8 بحيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة، وسط إطلاق نار من طائرات مسيرة وقصف مدفعي.
وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية غرب مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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