الحرب على غزة تدخل يومها 334 والاحتلال يواصل استهداف المدنيين

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في حي الدرج، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

كما أصيب 4 مواطنين بجروح جراء قصف الاحتلال لبركس يأوي عائلة في منطقة الصحابة بمدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية في حي الزيتون جنون شرق غزة.

وأطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منازل المواطنين في محيط شارع 8 بحيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة، وسط إطلاق نار من طائرات مسيرة وقصف مدفعي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية غرب مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



