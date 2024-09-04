الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجمات جوية على كييف ولفيف

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على كييف ومدينة لفيف في الغرب، والتي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من روسيا لمعهد عسكري في مدينة بولتافا بوسط أوكرانيا بصاروخين باليستيين في أعنف هجوم منفرد في الحرب هذا العام، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وقال شهود من رويترز اليوم الأربعاء إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات على مشارف كييف ولفيف فيما بدا أنه ناجم عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن وحدات الدفاع الجوي عملت على صد الهجمات.

وقال ماكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف على تطبيق تيليجرام للتراسل "نعم، إنه صوت مدو للغاية".

وأضاف كوزيتسكي أن مباني سكنية تضررت في مدينة لفيف، وهي المركز الإداري للمنطقة الأكبر.

وأطلقت بولندا المجاورة طائرات في الأجواء اليوم الأربعاء للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.

وقصفت روسيا أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام العشرة الماضية، ويقول بعض المدونين العسكريين الروس إن هذه الهجمات رد من موسكو على توغل كييف في الأراضي الروسية في الآونة الأخيرة.

ولم تعلق روسيا بعد على الهجمات على بولتافا والضربات التي وقعت اليوم الأربعاء على لفيف وكييف. وكثيرا ما تقول موسكو إن ضرباتها تستهدف البنية التحتية للجيش والطاقة والنقل في أوكرانيا، وليس المدنيين.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليجرام إن كل أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب للغارات الجوية منذ حوالي الساعة 0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

كما أصدرت تحذيرات من هجمات جديدة على منطقة لفيف باستخدام الصواريخ.