روسيا : العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال
التاريخ
9/4/2024 2:13:54 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي اليوم الأربعاء إن العقوبات الغربية على روسيا لن توقف تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف سوروكين في منتدى اقتصادي منعقد في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع إلى ما بين 580 مليون طن إلى 600 مليون طن سنويا في السنوات القليلة المقبلة.
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