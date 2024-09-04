روسيا : العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

أعلن بافيل سوروكين نائب الطاقة الروسي اليوم الأربعاء إن العقوبات الغربية على روسيا لن توقف تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سوروكين في منتدى اقتصادي منعقد في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع إلى ما بين 580 مليون طن إلى 600 مليون طن سنويا في السنوات القليلة المقبلة.