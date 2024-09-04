Wednesday, 04 September 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاعات الجوية الروسية تسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية

9/4/2024 2:13:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك والبحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت الوزارة إنه "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في روسيا باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين الليلة الماضية. دمرت الدفاعات الجوية المناوبة أربع طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين، منها اثنتان فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك وأخرى فوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق مسيرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

MENAFN04092024000110011019ID1108633916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث