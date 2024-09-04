الدفاعات الجوية الروسية تسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك والبحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت الوزارة إنه "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في روسيا باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين الليلة الماضية. دمرت الدفاعات الجوية المناوبة أربع طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين، منها اثنتان فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك وأخرى فوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق مسيرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".