الين يصعد والدولار الأسترالي يهبط مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الين اليوم الأربعاء بينما تراجعت العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة بعد أسوأ موجة بيع في نحو شهر في وول ستريت.

ويبدو أن المحفز هو بعض البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، والتي أثارت مخاوف من تراجع حاد في أكبر في العالم، مع شعور المتداولين بالفعل بالقلق قبل بيانات الوظائف الشهرية الحاسمة التي تصدر يوم الجمعة.

وارتفع الين نحو 0.3 بالمئة إلى 145.02 للدولار بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاع بنسبة واحد بالمئة خلال الليل مقابل الدولار.

ويميل السعر لاتباع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، والتي انخفضت حوالي سبع نقاط أساس خلال الليل وواصلت الانخفاض في ساعات التداول الآسيوية لتبلغ 3.8329 بالمئة، مع تدافع المستثمرين نحو السندات باعتبارها ملاذات آمنة.

ومع ذلك، ظل الدولار قويا مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، إذ يميل إلى جذب التدفقات نحو الملاذات الآمنة حتى عندما يكون الاقتصاد الأمريكي هو مبعث القلق.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3110 دولار، بعد أن انخفض 0.23 بالمئة خلال الليل. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.10495 دولار، عقب انخفاضه 0.26 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.67015 دولار، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

وقال جافين فريند كبير محللي الأسواق في بنك أستراليا الوطني "الأسواق متوترة قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية المهم للغاية الذي يصدر يوم الجمعة... والذي يقر معظم المشاركين في السوق بأنه سيكون عاملا مهما على الأقل بالنسبة لما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس".

وتابع "تشير كل هذه التحركات في الأصول إلى وجهة نظر تتجنب المخاطرة وتميل إلى الملاذات الآمنة".

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات فرص العمل اليوم الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس.

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