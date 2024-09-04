الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.

ويتوقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس ، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو تموز.

وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر اليوم الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر

وفرصة 59 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك سيزيد احتمال خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ويثير مخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعما للذهب".

ويعتبر الذهب من الأصول الآمنة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويميل إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب 21 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس ، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولار.





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