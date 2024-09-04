صندوق الثروة السيادي النرويجي يتجه لسحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل في حربها على غزة

قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابًا في 30 أغسطس/آب إلى وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص تعريفا موسعًا في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل.

ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددًا صغيرًا، إذا اتبع مجلس البنك المركزي، الذي له القول الفصل، توصيات المجلس.

وأشار إلى أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.

وكتبت الهيئة الرقابية: "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل".

وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.

يقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم في 8800 شركة، وبالتالي فإن لحجمه تأثيرًا.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به. وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.

ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها "آر.تي.إكس كورب" و"جنرال إلكتريك" و"جنرال دايناميكس". وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.

ولم ترد الشركات على الفور على طلبات للتعليق.

وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو

16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكل هذا 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.

رأي قانوني جديد

فيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في (معاهدة تجارة الأسلحة)، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وذكر الخطاب: "يتعلق الأمر بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون ذكر أي منها بالاسم.

وأضاف: "هناك عدد قليل جدًا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق"، وهو ما يرجع لأسباب منها أن العديد من شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية محظورة بالفعل بسبب إنتاجها أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية.

وتحدد القواعد الأخلاقية للصندوق من قبل البرلمان النرويجي. ويعد التعريف المحدث للأخلاقيات الذي وضعته الهيئة الرقابية ناتجًا بشكل جزئي عن الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو

بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وذكر الخطاب أن المحكمة اتخذت مواقف إزاء "عدة حقائق ومسائل قانونية جديدة" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" موضع انتهاك لقواعد الأخلاقيات. ولم يضرب الخطاب أمثلة لذلك.

وبحسب الخطاب، يستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى القرار الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في تلك المناطق تتعارض مع القانون الدولي".

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من قبل من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء المنازل والطرق في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.

ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرًا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائمًا.

كما يمكن للبنك أن يخطر شركة ما لتغير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم كشف أسماء الشركات التي يتقرر سحب الاستثمارات منها إلا بعد أن يبيع الصندوق الأسهم.