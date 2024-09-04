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أمريكا توجه تهما جنائية لقادة حماس بسبب هجمات 7 أكتوبر

9/4/2024 12:12:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حركة (حماس) لدورهم في التخطيط والدعم والتنفيذ لهجوم السابع من أكتوبر المميت على جنوب إسرائيل.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار وخمسة آخرين على الأقل، التخطيط للهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية، من بينهم أكثر من 40 أمريكيا.

وقد أدى هذا الهجوم إلى شن إسرائيل حملة عسكرية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 40800 فلسطيني وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان "كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من (حزب الله)، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعما لهذا الهدف".

وتضم الدعوى أسماء ستة متهمين، ثلاثة منهم من المؤكد أنهم أحياء هم السنوار، الذي يُعتقد أنه مختبئ في غزة، وخالد مشعل، الذي يقيم في الدوحة ويرأس مكتب الحركة في الخارج، وعلي بركة، وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في لبنان.

والمتهمون الثلاثة الآخرون هم الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في يوليو في طهران، وقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية في يوليو ، ومروان عيسى نائب القائد العسكري لكتائب القسام الذي قالت إسرائيل إنها قتلته في غارة في مارس .

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية، ولم يعلن المسؤولون الإسرائيليون مسؤوليتهم عن الأمر.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات للرجال الستة في فبراير ، لكنه أبقى الدعوى سرية على أمل القبض على هنية، حسبما قال مسؤول في وزارة العدل.

وقررت وزارة العدل الأمريكية الكشف عن الاتهامات بعد مقتل هنية.

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