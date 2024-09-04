رابطة العالم الإسلامي تُدين تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها ، مساء الثلاثاء ، باستنكارٍ كبير، تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، و"المحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية".

وفي بيانٍ للأمانةِ العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ "الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتاراً بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضاً للمساعي الحميدة التي تُبذل من أجل وقف الحرب"، مؤكداً في هذا السياق؛ "التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية".

كما جدّد العيسى دعوة الرابطة المُلحّة للمجتمع الدولي "ليقف وقفةً صادقةً وجادّةً لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروّعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتّخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان الوحشي المتواصل".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي الاثنين، إبداء أي مرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، لإتاحة المجال لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة السيطرة عليه بالنسبة لإسرائيل، معتبرا أنه يمثل "شريان حياة رئيسيًا لحركة حماس".

وقال نتنياهو إن "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا من أجل ضمان عدم تهريب الرهائن إلى خارج غزة وعدم تدفق السلاح إلى غزة"،