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لجنة بالكونجرس الأمريكي تستدعي بلينكن بشأن أفغانستان

9/4/2024 12:12:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مذكرة استدعاء أمس الثلاثاء لوزير الخارجية أنتوني بلينكن قائلة إنه رفض المثول أمامها للإدلاء بشهادته بشأن الانسحاب من أفغانستان في أغسطس
2021.

وفي رسالة بشأن الاستدعاء، قال رئيس اللجنة مايكل ماكول إنه يتعين على بلينكن المثول أمام اللجنة يوم 19 سبتمبر أو ستوجه له تهم ازدراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن ليس متفرغا للإدلاء بشهادته في المواعيد التي اقترحتها اللجنة، لكنه عرض "بدائل معقولة" للامتثال لطلب ماكول عقد جلسة استماع علنية.

وأضاف ميلر في بيان "من المخيب للأمل أنه بدلا من استمرار التواصل مع وزارة (الخارجية) بحسن نية، أصدرت اللجنة مجددا مذكرة استدعاء غير ضرورية".

وأضاف أن بلينكن أدلى بشهادته أمام الكونجرس بشأن أفغانستان أكثر من 14 مرة، منها أربع مرات أمام لجنة ماكول.

واستطرد قائلا إن وزارة الخارجية زودت اللجنة أيضا بما يقرب من 20 ألف صفحة من سجلات الوزارة، والعديد من الإفادات رفيعة المستوى والمقابلات المكتوبة.

وطلب ماكول من بلينكن في مايو أيار المثول أمام جلسة استماع في سبتمبر أيلول بشأن تقرير اللجنة عن تحقيقها في الانسحاب من أفغانستان.

وقال رئيس اللجنة الجمهوري في رسالته إلى بلينكن إن مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية أكدوا أن الوزير كان "صاحب القرار النهائي" بشأن الانسحاب والإجلاء.

وكتب ماكول "بالتالي أنت في وضع يسمح لك بتقديم إفادة بينما تنظر اللجنة في تشريع محتمل يهدف إلى المساعدة في منع الأخطاء الكارثية للانسحاب، بما في ذلك إصلاحات محتملة للتفويض التشريعي للوزارة".

وتحقق اللجنة منذ سنوات في الانسحاب المميت والفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان. وقتل 13 جنديا أمريكيا أثناء الانسحاب.

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