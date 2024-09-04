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روسيا تعيّن مسؤولة تخضع لعقوبات أمريكية مندوبتها في صندوق النقد الدولي

9/4/2024 12:12:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكّدت روسيا الثلاثاء أنّها عيّنت كسينيا إيودايفا، الخاضعة لعقوبات أمريكية، مندوبتها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومقرّه في واشنطن.

وقال الممثل الحالي لروسيا في الصندوق أليكسي موجين لوكالة فرانس برس "أؤكد أنّ كسينيا (إيودايفا) ستكون المديرة التنفيذية لروسيا في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من نوفمبر".

وموجين هو عميد المدراء التنفيذيين في مجلس إدارة الصندوق إذ إنّه يشغل هذا المنصب منذ 1996.

وأكّد بذلك المسؤول الروسي معلومة كانت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان أول من أوردتاها.

وتشغل إيودايفا حاليا منصب مستشارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

وانضمّت ايودايفا إلى المصرف المركزي الروسي في 2013، شأنها في ذلك شأن نابيولينا، وقد شغلت في بادئ الأمر منصب النائبة الأولى للرئيس، قبل أن تصبح مستشارة لنابيولينا في أغسطس 2023.

وفي 20 أبريل 2022، بعد شهرين من بدء الحرب
الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات على روسيا وقد ورد يومها اسم ايودايفا ضمن قائمة المشمولين بتلك العقوبات.

وأدرجت واشنطن اسم ايودايفا على قائمة العقوبات بسبب مهامها في البنك المركزي الروسي وكذلك أيضا في بنك أوتكريتي التجاري، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتنصّ العقوبات الأمريكية من حيث المبدأ على منع المشمولين بها من دخول الأراضي الأمريكية، علما بأن مقر صندوق النقد الدولي يقع في العاصمة الاتحادية واشنطن.

وإذا كانت لدى الأشخاص المشمولين بالعقوبات أيّ أصول في الولايات المتحدة فيتمّ تجميدها، سواء أكانوا يملكونها بشكل مباشر أم غير مباشر، كما يمنع أي مواطن أميركي، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم.

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