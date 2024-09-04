الولايات المتحدة تسمح لإحدى شركاتها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج بعد توقف لعدة شهور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء رخصة تسمح لشركة (نيو فورتريس إنرجي) الأمريكية بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج في أول إجراء من نوعه منذ أن قررت الولايات المتحدة وقفا "مؤقتا" لإصدار تراخيص جديدة لذلك مع استثناء بعض الدول من ذلك الوقف.
وبموجب هذه الرخصة الجديدة سيكون بإمكان الشركة تصدير شحنات من منشأة تابعة لها في المكسيك إلى دول ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وفق صحيفة (ذي هيل) الأمريكية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي وقفا "مؤقتا" لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لكنها استثنت من هذا القرار التصدير الى الدول التي ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأيضا الحالات المرتبطة بالأمن القومي.
وتعد الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم "ومن المتوقع أن تتضاعف صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية هذا العقد" حسب البيت الأبيض. (النهاية)
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