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الولايات المتحدة تسمح لإحدى شركاتها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج بعد توقف لعدة شهور

9/4/2024 12:09:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء رخصة تسمح لشركة (نيو فورتريس إنرجي) الأمريكية بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج في أول إجراء من نوعه منذ أن قررت الولايات المتحدة وقفا "مؤقتا" لإصدار تراخيص جديدة لذلك مع استثناء بعض الدول من ذلك الوقف.
وبموجب هذه الرخصة الجديدة سيكون بإمكان الشركة تصدير شحنات من منشأة تابعة لها في المكسيك إلى دول ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وفق صحيفة (ذي هيل) الأمريكية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي وقفا "مؤقتا" لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لكنها استثنت من هذا القرار التصدير الى الدول التي ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأيضا الحالات المرتبطة بالأمن القومي.
وتعد الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم "ومن المتوقع أن تتضاعف صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية هذا العقد" حسب البيت الأبيض. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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