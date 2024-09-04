أمين عام مجلس التعاون يؤكد أهمية الاجتماع ال20 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 3 – 9 (كونا) -– أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أهمية الاجتماع ال20 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال البديوي في تصريح للصحفيين إن الاجتماع تضمن بنودا مهمة تغطي عددا من المواضيع التي تخدم المواطن والموظف الخليجي وتجهيز الكوادر الخليجية في العديد من الوظائف إضافة الى بنود تتعلق بالتعاون الخليجي المشترك فيما يخص هذه القطاعات.
وذكر أن الاجتماع تضمن ايضا بنودا تتعلق بالدخول في اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الشأن في تطوير العمل الوظيفي وبنود اخرى تتعلق برسم استراتيجيات التوظيف والإدارة الخليجية للعام 2026 – 2030 مشيرا الى الخروج بتوصيات من شأنها أن تخدم دول الخليج وتساهم في رفعة وتطوير الأداء العملي والوظيفي.
وأوضح أنه على هامش هذا الاجتماع تم الاحتفال بتكريم عدد من الشخصيات الخليجية المتميزة في ثلاث مجالات وهي مجال قطاعات الخدمة المدنية والعمل الخيري وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في توطين الوظائف للمواطن الخليجي.
واشار الى أهمية هذا التكريم كونه يأتي بتوجيهات كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يضعون نصب أعينهم أهمية تطوير أداء وعمل المواطن الخليجي بمختلف المجالات.
يذكر أنه ترأس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع ال20 رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان. (النهاية)
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