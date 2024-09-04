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أمين عام مجلس التعاون يؤكد أهمية الاجتماع ال20 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 – 9 (كونا) -– أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أهمية الاجتماع ال20 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال البديوي في تصريح للصحفيين إن الاجتماع تضمن بنودا مهمة تغطي عددا من المواضيع التي تخدم المواطن والموظف الخليجي وتجهيز الكوادر الخليجية في العديد من الوظائف إضافة الى بنود تتعلق بالتعاون الخليجي المشترك فيما يخص هذه القطاعات.
وذكر أن الاجتماع تضمن ايضا بنودا تتعلق بالدخول في اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الشأن في تطوير العمل الوظيفي وبنود اخرى تتعلق برسم استراتيجيات التوظيف والإدارة الخليجية للعام 2026 – 2030 مشيرا الى الخروج بتوصيات من شأنها أن تخدم دول الخليج وتساهم في رفعة وتطوير الأداء العملي والوظيفي.
وأوضح أنه على هامش هذا الاجتماع تم الاحتفال بتكريم عدد من الشخصيات الخليجية المتميزة في ثلاث مجالات وهي مجال قطاعات الخدمة المدنية والعمل الخيري وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في توطين الوظائف للمواطن الخليجي.
واشار الى أهمية هذا التكريم كونه يأتي بتوجيهات كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يضعون نصب أعينهم أهمية تطوير أداء وعمل المواطن الخليجي بمختلف المجالات.
يذكر أنه ترأس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع ال20 رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان. (النهاية)

س س س / ر ج



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