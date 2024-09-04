رابطة العالم الاسلامي تدين الاحتلال الاسرائيلي بشأن محور فيلاديلفيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 3 - 9 (كونا) -- دانت رابطة العالم الاسلامي اليوم الثلاثاء تصريحات حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن محور فيلاديلفيا والمحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والاعراف الدولية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان أصدرته الرابطة بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال استهتارا بكل الأعراف والقوانين الدولية وتقويضا للمساعي الحميدة التي تبذل من أجل وقف الحرب.
وأكد العيسى التضامن التام مع مصر في مواجهة كل المزاعم الاسرائيلية مجددا دعوة الرابطة الملحة للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة واحدة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ اجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف العدوان الوحشي المتواصل. (النهاية)
ف ن / ر ج
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