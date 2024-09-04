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رابطة العالم الاسلامي تدين الاحتلال الاسرائيلي بشأن محور فيلاديلفيا

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 3 - 9 (كونا) -- دانت رابطة العالم الاسلامي اليوم الثلاثاء تصريحات حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن محور فيلاديلفيا والمحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والاعراف الدولية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان أصدرته الرابطة بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال استهتارا بكل الأعراف والقوانين الدولية وتقويضا للمساعي الحميدة التي تبذل من أجل وقف الحرب.
وأكد العيسى التضامن التام مع مصر في مواجهة كل المزاعم الاسرائيلية مجددا دعوة الرابطة الملحة للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة واحدة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ اجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف العدوان الوحشي المتواصل. (النهاية)

ف ن / ر ج



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