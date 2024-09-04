الولايات المتحدة تخصص 40 مليون دولار اضافية لمواجهة التدهور الغذائي في افريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 3 – 9 (كونا) -– اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء عن تخصيص 40 مليون دولار اضافية لمواجهة تدهور الامن الغذائي وتعزيز مرونته في القارة الافريقية.
وذكرت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في بيان انها وبالتعاون مع الكونغرس الامريكي ستخصص تلك المساعدات لزيادة الاستثمارات في الكونغو ومدغشقر وملاوي وموزامبيق وتنزانيا وزامبيا.
واضاف البيان ان ذلك سيدعم جهود المزارعين
من أصحاب المشاريع الصغيرة كما سيخفف من آثار الطقس القاسي من خلال تحسين أصناف المحاصيل وكفاءة استخدام المياه والوصول إليها والحد من المخاطر التي تهدد الحصاد في المستقبل في حوض نهر زامبيري.
واوضح انه على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية عن مستوياتها القياسية لعام 2022 فإن انعدام الامن الغذائي لا يزال مرتفعا بسبب الصدمات المتكررة لأنظمة الغذاء والناتجة عن القضايا العالمية مثل الحرب الروسية الاوكرانية.
واشار الى ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء من القطاع الخاص للمساعدة في التخفيف من آثار صدمات النظام الغذائي وبناء المرونة للمستقبل تماشيا مع الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن الأمن الغذائي.
وذكر البيان ان التمويل الجديد سيساعد في تسريع النهج الإقليمي بقيادة أفريقية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وربط الأسواق وتحسين التغذية والاستفادة من القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال ان معدلات الجوع والفقر في المناطق التي تدعمها مبادرة (إطعام المستقبل) التي تقودها الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تصل إلى 25 بالمئة على مدى العقد الماضي.
ولفت الى ان المبادرة تساعد في كسر حلقة انعدام الأمن الغذائي من خلال الاستثمار طويل الأجل في أنظمة الأغذية الزراعية التي تعمل على تسريع البحث المبتكر وبناء علاقات دائمة مع القطاع الخاص. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN04092024000071011013ID1108633728
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