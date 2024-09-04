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الولايات المتحدة تخصص 40 مليون دولار اضافية لمواجهة التدهور الغذائي في افريقيا

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 – 9 (كونا) -– اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء عن تخصيص 40 مليون دولار اضافية لمواجهة تدهور الامن الغذائي وتعزيز مرونته في القارة الافريقية.
وذكرت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في بيان انها وبالتعاون مع الكونغرس الامريكي ستخصص تلك المساعدات لزيادة الاستثمارات في الكونغو ومدغشقر وملاوي وموزامبيق وتنزانيا وزامبيا.
واضاف البيان ان ذلك سيدعم جهود المزارعين من أصحاب المشاريع الصغيرة كما سيخفف من آثار الطقس القاسي من خلال تحسين أصناف المحاصيل وكفاءة استخدام المياه والوصول إليها والحد من المخاطر التي تهدد الحصاد في المستقبل في حوض نهر زامبيري.
واوضح انه على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية عن مستوياتها القياسية لعام 2022 فإن انعدام الامن الغذائي لا يزال مرتفعا بسبب الصدمات المتكررة لأنظمة الغذاء والناتجة عن القضايا العالمية مثل الحرب الروسية الاوكرانية.
واشار الى ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء من القطاع الخاص للمساعدة في التخفيف من آثار صدمات النظام الغذائي وبناء المرونة للمستقبل تماشيا مع الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن الأمن الغذائي.
وذكر البيان ان التمويل الجديد سيساعد في تسريع النهج الإقليمي بقيادة أفريقية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وربط الأسواق وتحسين التغذية والاستفادة من القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال ان معدلات الجوع والفقر في المناطق التي تدعمها مبادرة (إطعام المستقبل) التي تقودها الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تصل إلى 25 بالمئة على مدى العقد الماضي.
ولفت الى ان المبادرة تساعد في كسر حلقة انعدام الأمن الغذائي من خلال الاستثمار طويل الأجل في أنظمة الأغذية الزراعية التي تعمل على تسريع البحث المبتكر وبناء علاقات دائمة مع القطاع الخاص. (النهاية)

ا م م / ر ج



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