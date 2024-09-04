الولايات المتحدة تهاجم الرئيس الروسي على خلفية الهجوم على (بولتافا) الأوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن الضربة الروسية على منطقة (بولتافا) في وسط أوكرانيا تشكل "تذكيرا مروعا بوحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن بوتين
"يعاقب الأوكرانيين بغزوه للبلاد وملاحقة (ضرب) البنية التحتية الحيوية ومحاولة جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهم".
وأضاف كيربي "كما أوضح الرئيس (الأمريكي جو) بايدن فإن دعمنا لأوكرانيا لا يزال ثابتا وسنواصل التركيز على تعزيز جيشها ودفاعاته الجوية ضد هذا النوع من الاعتداءات والهجمات".
ووفقا للسلطات الأوكرانية فقد قصفت روسيا مدينة (بولتافا) بصواريخ باليستية ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم استهدف منشأة تعليمية ومستشفى قريبا منها.
من جانبها أعلنت وكالة (تاس) الرسمية الروسية أن القوات الروسية وجهت ضربة صاروخية للمعهد العسكري المتخصص في وسائل الاتصالات بمدينة (بولتافا) والذي يعمل على تكوين مختصين في مجال الحرب الإلكترونية وأجهزة التشويش حسب قولها. (النهاية)
ع س ج / ر ج
MENAFN04092024000071011013ID1108633727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.