Wednesday, 04 September 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تهاجم الرئيس الروسي على خلفية الهجوم على (بولتافا) الأوكرانية

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن الضربة الروسية على منطقة (بولتافا) في وسط أوكرانيا تشكل "تذكيرا مروعا بوحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن بوتين "يعاقب الأوكرانيين بغزوه للبلاد وملاحقة (ضرب) البنية التحتية الحيوية ومحاولة جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهم".
وأضاف كيربي "كما أوضح الرئيس (الأمريكي جو) بايدن فإن دعمنا لأوكرانيا لا يزال ثابتا وسنواصل التركيز على تعزيز جيشها ودفاعاته الجوية ضد هذا النوع من الاعتداءات والهجمات".
ووفقا للسلطات الأوكرانية فقد قصفت روسيا مدينة (بولتافا) بصواريخ باليستية ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم استهدف منشأة تعليمية ومستشفى قريبا منها.
من جانبها أعلنت وكالة (تاس) الرسمية الروسية أن القوات الروسية وجهت ضربة صاروخية للمعهد العسكري المتخصص في وسائل الاتصالات بمدينة (بولتافا) والذي يعمل على تكوين مختصين في مجال الحرب الإلكترونية وأجهزة التشويش حسب قولها. (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN04092024000071011013ID1108633727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث